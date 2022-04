Fédération ivoirienne : l'autre élection présidentielle du week-end

La Fédération ivoirienne de football (FIF) connaîtra samedi l'identité de son nouveau président, après avoir été dirigée pendant presque un an et demi par un Comité de normalisation imposée par la FIFA. Trois candidats sont en lice : Sory Diabaté, Idriss Diallo, qui ont tous deux déjà exercé de hautes fonctions à la FIF, et Didier Drogba, l'ancien capitaine des Éléphants. Lequel, malgré l'enthousiasme qu'il suscite auprès des supporters, n'est pourtant pas le mieux placé.

La Côte d'Ivoire estdu football africain, où l'actualité factuelle est chargée, et promet de l'être pendant encore un bon moment. Factuelle car le football ivoirien vit au rythme de l'élection à la présidence de la fédération, une instance placée sous la direction d'un Comité de normalisation, imposé par la FIFA en décembre 2020, et présidé par la sénatrice Mariam Dao Gabala. L'instance du football mondial avait décidé de siffler la fin de la récré après les multiples reports de l'élection, motivés notamment par d'obscures affaires de parrainage pour les candidats, en demandant à ce Comité de normalisation de préparer le scrutin. Cette fois-ci, le processus ira enfin à son terme, et samedi sera connu le successeur d'Augustin Sidy Diallo, décédé en novembre 2020 de la Covid-19.Le nouveau patron du football ivoirien devra, au lendemain de son élection, nommer un sélectionneur, puisque le contrat du Français Patrice Beaumelle a pris fin le 6 avril dernier et ne sera pas renouvelé . Il devra aussi se plonger dans le dossier de l'organisation de la prochaine CAN, qui aura lieu – en théorie – en juin et juillet 2023 au pays., ricane ce dirigeant d'un club professionnel. Sur les six candidats qui avaient déposé leur dossier devant la commission compétente, seuls Didier Drogba, Idriss Diallo et Sory Diabaté ont été autorisés à faire campagne. Arnaud Aka, Laurent Kouakou et Yatte Ellele Jean-Baptiste ont été recalés, et priés de remettre leurs ambitions à plus tard, et plus précisément dans quatre ans, à la fin du mandat du futur élu.