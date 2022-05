FC Villefranche-Beaujolais, le baume des Tigres

Passé à un petit quart d'heure de la montée en Ligue 2 la saison dernière, le FC Villefranche-Beaujolais s'est offert une seconde chance au prix d'une saison encore meilleure que la précédente. La plus aboutie de son histoire récente... pour le moment.

FC Villefranche-Beaujolais Quevilly-Rouen Métropole 24/05/2022 à 20h30 Barrage Ligue 2-National Diffusion sur

Saison record, mais toujours dehors

Il est des gares où, contrairement à la légende, le train peut passer deux fois. Ce sera le cas à Villefranche, qui a raté le wagon de la Ligue 2 pour un petit quart d'heure, il y a de cela tout juste un an. Souvenez-vous : au moyen d'une folle deuxième partie de saison, les Tigres caladois s'offraient le luxe de disputer un barrage d'accession face aux Chamois niortais , perdu à la défaveur de la règle du but à l'extérieur, après avoir craqué dans le dernier quart d'heure du match retour (3-1 à Villefranche, 0-2 à Niort). Mais la vie offre à l'autre club du Rhône une revanche : de nouveau troisièmes, Hervé Della Maggiore et sa troupe se frotteront cette fois à Quevilly-Rouen Métropole.Ceux-là ont bien eu raison de penser que la locomotive pouvait revenir. Et pour cause : Villefranche a réalisé sa meilleure saison au XXIsiècle, et malgré un total supérieur de dix points par rapport à l'exercice précédent, le FCVB a encore terminé à la troisième place. 65 points, d'ailleurs, c'est un total qui aurait permis à n'importe quelle équipe de troisième division de…