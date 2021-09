FC Pange, le logo de la dérision

C'est une histoire folle. Elle a eu lieu au printemps dernier, en pleine saison blanche. Sélectionné pour participer au concours du " pire logo de football " organisé par le compte Twitter de la Fédération française de la lose, le FC Pange, club de Moselle, a remporté la compétition haut la main. Un bon moment de rigolade, qui a permis à ce petit club de moins de 100 licenciés de retrouver des couleurs après de longs mois à l'arrêt.

? Le pire blason ?La Grande Finale pour le titre suprême du pire blason. 2 salles, 2 ambiances, 2 pays.1 seul vainqueur possibleLincoln City FC vs FC Pange pic.twitter.com/q6CzVJBjD4 -- Fédé ?? de la Lose (@FFLose) April 6, 2021

Le sketch de la Twingo de Dany Boon

Et le vainqueur est... le FC Pange !Thomas Devot n'en revient toujours pas. Le responsable de la communication de ce petit club mosellan de troisième division de district peut être fier : le FC Pange vient de remporter le concours du pire logo de football, organisé par la Fédération française de la lose.Une compétition second degré imaginée au printemps dernier par le célèbre compte Twitter aux plus de 200 000 abonnés, en pleine saison blanche pour le football amateur, pandémie oblige. Le lauréat et sa vache Marguerite, représentée en ballon de football, crampons aux sabots et cuir aux pieds prête à taper dedans repartent avec une bonne dose de fierté, et surtout d'autodérision.Pange, ses quelques centaines d'âmes et son club qui ne dépasse pas les cent licenciés se retrouvent ainsi à passer au JT de TF1 pour leur exploit.