FC Nantes, The Last Dance ?

La Ligue 1 version 2021/2022 s'ouvre ce soir, à Monaco, avec un match entre l'ASM et le FC Nantes. Si personne ne se fait de souci pour le club de la Principauté, les Canaris, eux, ont de bonnes raisons de s'inquiéter. Leur dernière saison catastrophique et leur été quelconque ne laisse rien présager de bon pour ce nouvel exercice.

MonacoNantes Le 05/08/2021 à 21h

Game of Thrones à la Nantaise

Le 24 mai dernier, Ruddy Buquet sifflait la fin de Nantes-Montpellier et mettait par la même occasion fin à une saison chaotique pour le FC Nantes, qui allait devoir sauver sa peau en barrages. Dans le couloir qui mène aux vestiaires, les esprits s'échauffent entre Waldemar Kita, président du FCN, et Michel Der Zakarian, ancien de la maison jaune et désormais coach des héraultais., lance Kita à MDZ. Ce dernier ne se démonte pas et lui rétorque :Dès le lendemain, les supporters ont eux aussi choisi leur camp en envoyant un cercueil frappé du "FC Kita" six pieds sous terre aux abords de la Beaujoire. Un geste fort, témoignant du divorce entre des supporters ne reconnaissant plus leur club et une direction de plus en plus esseulée. Malgré un maintien arraché contre Toulouse, la tension n'est pas redescendue. D'autant plus qu'après ce succès, la direction nantaise est allée déterrer le fameux cercueil. De quoi mettre de l'huile sur le feu et amorcer la saison suivante de la pire des manières.Kita et sa clique étant sur siège éjectable, certains acteurs locaux ont pris le taureau par les cornes. C'est le cas de Philippe Plantive, PDG de Proginov - sponsor du FCN. Avec l'aide de Mickaël