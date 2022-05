information fournie par So Foot • 07/05/2022 à 06:00

FC Nantes : Pedro Chirivella, c'est une histoire sérieuse

Le FC Nantes pourrait s'offrir un premier titre depuis 21 ans, ce samedi face à Nice en finale de la Coupe de France. Véritable poumon et rampe de lancement de ce collectif, Pedro Chirivella n'est pas étranger à ce retour du FCN à proximité des places d'honneur. Produit de la formation valencienne, également profondément marqué par son passage semé d'embûches à Liverpool et ses quelques mois à côtoyer Jürgen Klopp, le regista a trouvé à Nantes l'endroit où poser sa patte technique, son élégance à l'espagnole et son caractère. Celui d'un joueur différent.

OGC Nice FC Nantes 07/05/2022 à 21h15 Coupe de France Diffusion sur

La ferveur de Bollaert n'explique pas tout. Samedi dernier à la mi-temps sur la pelouse du RC Lens, le FC Nantes se dirigeait vers un succès qui lui tendait les bras, en supériorité numérique et avec un break d'avance au tableau d'affichage. Du moins, c'est ce que l'on pensait, puisque les Canaris se sont finalement liquéfiés en seconde période et ont abandonné la bataille du milieu de terrain, pour encaisser l'égalisation à la 81minute et passer proche de se faire complètement retourner en fin de partie. Le changement de visage de l'octuple champion de France, au-delà de la force de frappe du peuple lensois, trouve peut-être son origine au sortir des vestiaires, moment qu'Antoine Kombouaré a choisi pour faire s'asseoir sur le banc Pedro Chirivella. Revenant pourtant d'une blessure aux adducteurs, ce dernier a profité de ses 45 minutes de reprise en première période pour rappeler sa primordialité dans l'entrejeu nantais , avant de voir ses coéquipiers…