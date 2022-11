FC Nantes : Mostafa Mohamed, un prophète

Homme du match ce jeudi sur la pelouse de l'Olympiakos (un but pour l'ouverture du score puis une passe décisive gutiesque pour Ludovic Blas), l'Égyptien arrivé cet été a été précieux dans la qualification du FC Nantes en barrages de C3. La validation d'une montée en puissance pour le Pharaon.

On a tout juste dépassé la demi-heure de jeu, le 16 octobre dernier sur la pelouse de la Beaujoire , lorsque le drame a lieu : Ignatius Ganago vient d'obtenir un penalty au duel avec le Brestois Pierre Lees-Melou et il faut choisir un tireur, après le raté de Ludovic Blas dans l'exercice quelques minutes plus tôt. Mostafa Mohamed est bien décidé à le botter, mais il trouve sur sa route Moses Simon, ses gros cuisseaux et son statut de cadre du vestiaire jaune. L'espace de quelques secondes, l'atmosphère est électrique et c'est finalement le Nigérian qui sort vainqueur de ce mano a mano et peut tromper Marco Bizot, au grand dam de son partenaire., racontera Antoine Kombouaré au sujet de ce penaltygate[...]

??⚙️ Le geste du buteur, @mmostafa_11 . pic.twitter.com/4bw4oYwHU4

— FC Nantes (@FCNantes) October 17, 2022Il est vrai que l'Égyptien a déjà son ego, à 24 ans, et cela peut notamment s'expliquer par l'importance qu'il a déjà acquise dans son pays (22 capes, 5 buts), ou par son parcours qui l'a déjà vu embraser le Nef Stadium de Galatasaray . Mais force est de constater qu'il a pris son mal en patience et s'est vite… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com