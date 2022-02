FC Nantes : Antoine Kombouaré, la résurrection du Kanak

Arrivé au FC Nantes avec les étiquettes du bourrin et du pompier de service, Antoine Kombouaré a miraculeusement maintenu les Canaris en Ligue 1 et enchaîne depuis août avec une saison enthousiasmante, à l'image du succès fou contre le PSG samedi dernier, un peu plus d'un an après son intronisation sur le banc. À Nantes, là où tout a commencé pour le Kanak dans l'Hexagone et dans le foot en 1983, le technicien de 58 ans balaie quelques idées reçues et reprend en main une carrière qui n'a pas été linéaire depuis son éviction du Paris Saint-Germain, en 2011. Un cocon bienvenu après un échec cuisant à Toulouse, et malgré une certaine incompatibilité avec Waldemar Kita. Portrait d'un homme presque autant redouté que Tiger Wood sur le green.

L'histoire revient sur la table à chaque fois qu'Antoine Kombouaré croise le chemin du Paris Saint-Germain. Le technicien de 58 ans, plutôt pudique, parle rarement de son aventure avortée sur le banc du club de la capitale. Le 22 décembre 2011, au lendemain d'un succès contre Saint-Étienne (1-0) permettant au PSG de conforter sa place de leader, QSI et Leonardo décident de rêver plus clinquant en se séparant de Kombouaré , pas aidé par un mois de novembre délicat et une élimination précoce en phase de poules de Ligue Europa, pour laisser la place à Carlo Ancelotti.(lui et Leonardo), raconte l'ancien coach parisien dans son bouquin, publié en 2014. Son meilleur pote Bertrand Guémas, qui connaît le bonhomme depuis 1985 à une époque où le courtier s'occupait des assurances de nombreux joueurs nantais, parle d'une"Écoute Antoine, tout a un prix, prends-leur un maximum d'argent !", se marre-t-il.Après une pause de six mois durant laquelle il voit le Paris d'Ancelotti échouer à la deuxième place derrière Montpellier, Kombouaré choisit de s'exiler en Arabie saoudite, à Al-Hilal. Une parenthèse exotique de courte durée, le Kanak prenant la porte après seulement neuf matchs à la suite d'une défaite dans le derby contre Al-Nassr Lire la suite de l'article sur SoFoot.com