FC Metz : le doigt sur le bouton de l'ascenseur

Dans le sillage des Girondins de Bordeaux, chez qui toutes les alarmes sont actionnées, un autre club historique de Ligue 1 coule en silence. Après sa déroute 6-1 à Rennes de dimanche, le FC Metz pointe à quatre points de la place de barragiste et cinq du maintien. Et les Lorrains ont tout intérêt à profiter de la trêve internationale pour se ressaisir, car les lendemains risquent d'être difficiles.

Vidéo

Metz around

Marc-Aurèle Caillard en a marre. Alors il gesticule, gueule et fusille du regard tout ce qui est blanc et inerte autour de lui, avant d'aller chercher pour la quatrième fois le ballon au fond de ses filets. On ne joue alors que la 55minute de ce Rennes-Metz , et le gardien messin s'en prendra deux de plus par la suite. Mais sur cette action, c'est une vague rouge qui a submergé toute une défense sans que celle-ci n'esquisse un seul mouvement de brasse pour tenter de rester à la surface. La course de Martin Terrier, la passe dans le bon tempo de Flavien Tait, le jaillissement de Hamari Troaré faisant suite au poteau, la reprise de Serhou Guirassy : le tourbillon breton a tout emporté. Une fois siphonné, le FC Metz n'aura que ses yeux hagards pour pleurer.6-1 au compteur : Rennes grimpe sur la boîte, Metz n'en boîte que plus. Au niveau comptable, ce résultat ne change foncièrement pas grand-chose. Déjà parce que les Rouge et Noir ne boxent pas dans la même catégorie. Ensuite, les Grenats étaient avant-derniers de Ligue 1 au coup d'envoi et le seront toujours au coup de sifflet final. Mais cette gifle doit enfin permettre aux Lorrains de prendre conscience d'une chose : leur place dans l'élite est en péril.Pendant de longues semaines, à force de vivoter sur des match nuls et vierges (quatre 0-0 depuis février dernier) et de s'enorgueillir de courtes défaites contre des gros comme Marseille (1-2) ou Nice (0-2), le FC Metz s'est caché derrière son petit doigt. Le petit doigt en question : une défense présentée comme hermétique, rassurante et devant être le socle des futurs succès. Un argument parfait pour minimiser son inexistence… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com