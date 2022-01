FC Metz : comment survivre pendant cette CAN ?

Avec sept joueurs mobilisés, le FC Metz est le club européen le plus impacté par la CAN, qui se déroulera tout au long du mois de janvier. Problème : le Club à la Croix de Lorraine, dix-huitième au classement, joue sa survie en championnat et n'avait clairement pas besoin d'un boulet supplémentaire dans sa besace. Mais au fond, la situation n'est peut-être pas si désespérée.

Plan de long terme et aléas du direct

Lorsqu'il se présente en conférence de presse il y a quelques jours, le 7 janvier précisément, Frédéric Antonetti a du mal à contenir sa frustration. ", balance-t-il." Avant d'enfoncer le clou. "" La cause du problème ? La CAN bien sûr, puisque le FC Metz a envoyé pas moins de sept de ses joueurs au Cameroun, ce qui en fait le club français (et même d'Europe) le plus mobilisé, alors même qu'il tente de sauver sa peau en championnat. Alors, comment en est-on arrivé là ? Et surtout, la situation est-elle déjà désespérée pour le Club à la Croix de Lorraine ? Désespérée, sans doute pas, car après tout, ce serait bien un comble pour l'écurie grenat de déclarer que pour elle, la messe est déjà dite.A l'origine de la situation actuelle du FC Metz, tout sauf une politique sportive erratique, bien au contraire, puisque le club mosellan s'est bâti sur un plan de long terme, simplement perturbé par une bonne dose de malchance, ère Covid oblige. ", se rappelle le directeur sportif Philippe Gaillot." De fait, à cette époque, Metz s'avère peu en danger. Oui mais voilà, par la suite, les choses changent, et vite, car les évènements s'enchaînent : d'abord parce que les cadres de l'effectif performent, et s'imposent progressivement Lire la suite de l'article sur SoFoot.com