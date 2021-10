FC Ebreuil, le meilleur pour le pire club de France

Le FC Ebreuil a désormais une ligne à son palmarès, et pas n'importe laquelle : le Prix Fédération française de la lose, qui a récemment récompensé le pire club de France dans le cadre du Vrai Foot Day, notre journée d'hommage au foot amateur. Un succès qui en appelle d'autres pour les Auvergnats, fiers de leurs deux équipes seniors en dernière division du district de l'Allier : la D5.

La buvette, la poissonnière et Benoît Paire

" Joueuse au FC Ebreuil, Marie Le Corre s'est très vite mise au diapason de son club, qui se vante d'être le pire de France. Après une parenthèse d'une décennie, elle a en cette rentrée rechaussé les crampons pour le club de ce village de l'Allier. Et son équipe a magnifiquement fait honneur à la réputation locale du FCE, en témoignent cette bulle (6-0) en ouverture du championnat puis la claque (6-2) en coupe face à la Montagne bourbonnaise. ", sourit la trentenaire." L'avantage quand on part de tout en bas, c'est qu'on ne peut que monter.Le FC Ebreuil est né au printemps avec, comme point de départ, la perspective de l'ouverture d'une buvette. Le vice-président Maxime Gonçalves raconte : "" La mayonnaise ayant pris, la buvette verra le jour au mois de mars. D'ici là, on compose avec les moyens du bord., confie Loïs Pinel, milieu offensif des seniors et éducateur U11.