FC Barcelone : l'import de jeunes joueurs, c'est les trois points ?

Dans un Barça en pleine crise économique et sportive, de plus en plus de gamins débarquent au club en post-formation avec la ferme idée de se faire une place dans un effectif qui ne demande qu'à retrouver un peu d'éclat. Après l'éclosion de Pedri, arrivé à 17 ans en Catalogne, Pablo Torre veut lui aussi faire ses preuves au bord de la Méditerranée, et tant pis si celui âgé de 19 ans n'a connu pour l'instant que l'élite de la troisième division espagnole à Santander. Quand le FC Barcelone n'a plus de sous, il a des idées.

" Depuis l'arrivée de Xavi, certains joueurs formés ici ont leur chance parce qu'ils comprennent ce qu'il

Après plus d'une décennie passée à glaner tous les titres sur son passage, à afficher une équipe de rêve avec des jeunes issus du centre de formation, le FC Barcelone se trouve à un point de non-retour. L'appât du résultat ayant été plus fort que celui de la structuration au long terme, l'équipe flamboyante se délite peu à peu quand les plus grandes stars signées au prix d'or ne mettent plus un pied devant l'autre, ou quittent un club en faillite pour trouver une meilleure fiche de paie ailleurs. En 2022, le club catalan ne fait plus autant rêver, même s'il reste une énorme puissance économique et marketing, ce qui lui permettra assurément de se relever en très peu de temps.Pourtant, de plus en plus de gamins peu frileux viennent se frotter au mastodonte, convaincus que les places laissées vacantes par des stars irremplaçables financièrement peuvent à terme devenir les leurs, quitte à faire un tour en troisième division avec l'équipe B pour gratter une place ensuite chez les pros., rappelle Carles Martínez, ancien formateur au club entre 2015 et 2019.