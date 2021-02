Fayçal : "Sur le terrain, je suis tout sauf littéraire"

Avant de jouer avec les allitérations et les syllepses sur des prods de Yepes et Rekoba, Fayçal a traîné son petit gabarit sur les terrains de Gironde, et dans les tribunes du stade Chaban-Delmas. Entretien avec un lyriciste qui a déjà affronté Jean-Pierre Papin.

"Mon premier souvenir d'un match à la télé, c'est Angleterre-Cameroun en quarts de finale de la Coupe du monde 1990."

C'est mon père qui m'y a mis, sans que j'ai trop le choix, car il aimait beaucoup le foot ! J'ai commencé au FC Estuaire, un club familial où il a joué et s'est investi en tant que bénévole. J'étais gardien jusqu'à 12-13 ans, puis je suis passé devant, et c'est sans doute parce que j'ai été dans les cages que j'ai commencé à marquer des buts. Après ça, j'ai quasiment joué tout le temps neuf, une quinzaine de saisons, de la Promotion de Ligue à la Régional 1, l'équivalent de la DH.Quand j'ai le temps, mais beaucoup moins maintenant, à Ambarès, un club en périphérie de Bordeaux dans lequel j'entraîne surtout les jeunes.Je travaillais beaucoup avec les jeunes dans les centres sociaux ou des collèges, et entraîner, c'est quelque chose qui est arrivé naturellement, mais relativement tard. C'est aussi un truc de famille, car mon père a été mon premier entraîneur. Il disait souvent que le foot est une école de la vie.Totalement. Mon premier souvenir d'un match à la télé, c'est Angleterre-Cameroun en quarts de finale de la Coupe du monde 1990. Mon père était à fond dans le match, car c'était une équipe africaine qui affrontait les Anglais. Après, il y a Bordeaux, car mon père était supporter des Girondins. Il nous emmenait au stade, nous a poussés à suivre l'équipe. Puis j'ai commencé à suivre Liverpool après sa victoire contre Alavés jusqu'à aujourd'hui.Le premier, avec Feindouno, Benarbia, Laslandes,