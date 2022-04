Faut-il vraiment se moquer de l'affluence de Manchester City ?

Si Manchester City remplit l'Etihad Stadium en Premier League, ce n'est pas forcément le cas dans les autres compétitions, y compris pour certains matchs de Ligue des champions. Samedi dernier, le champion d'Angleterre a encore été moqué pour ne pas avoir réussi à vendre les 36 207 tickets que la fédération lui avait octroyés pour la demi-finale de Cup contre Liverpool disputée à Wembley. Comment l'expliquer ?

Pas à la fête samedi sur le terrain, particulièrement au cours d'une première période totalement maitrisée par Liverpool, Manchester City a aussi connu quelques déboires en dehors. D'abord parce que certains supporters ont perturbé l'hommage aux victimes d'Hillsborough, obligeant le club à publier un communiquer pour s'excuser. Ensuite parce que le parcageétait loin d'avoir faire le plein à Wembley. Deux bâches géantes aux couleurs du MCFC ont ainsi été déployées pour dissimuler les sièges n'ayant pas trouvé preneurs. De quoi susciter les railleries et relancer une rengaine déjà bien connue outre-Manche : Manchester City gagne, sans forcément remplir les stades. À tort ou à raison ?

"LONDON, ENGLAND - Saturday, April 16, 2022: Empty seats covered by a huge Manchester City banner pictured before the FA Cup Semi-Final game between Manchester City FC and Liverpool FC at Wembley Stadium. " pic.twitter.com/G3k8aQSMLu

Far from home

— This Is Anfield (@thisisanfield) April 16, 2022Pourquoi les supporters du champion d'Angleterre n'affluent-ils pas à Wembley pour une demi-finale au sommet contre l'une des meilleures formations du monde ? Les circonstances n'ont pas aidé puisqu'aucun train direct ne circulait ce week-end entre le nord-ouest du pays et la capitale pour cause de travaux. Raison pour laquelle des groupes de supporters des deux clubs avaient demandé la délocalisation du match, sans succès. Pas de train, certes, mais les supporters desétaient malgré tout présents en masse. L'argument des difficultés de déplacement tient-il donc vraiment ?, explique Stuart Brennan, qui suit lespour le