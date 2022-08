Faut-il un match de foot pour réconcilier la France et l'Algérie ?

Le serpent de mer d'un France-Algérie vient de ressortir la tête de l'eau. Quelque part au large d'Alger où le président de la République française, Emmanuel Macron, effectue un déplacement hautement sensible en Algérie. Une visite officielle au-dessus de laquelle plane le passé colonial et l'actuelle brouille diplomatique. Mais plutôt que de transformer cette rencontre en un accord politique, ne serait-il pas préférable de la laisser aux deux peuples, et à ces deux footballs qui se doivent tant ?

Laisser le foot aux deux peuples

Emmanuel Macron a toujours su insérer le football à bon escient dans son agenda politique. En visite en Algérie, il a souvent été amené à aborder le passé entre les deux pays, marqué par l'occupation coloniale puis une guerre laissée longtemps, du moins dans l'Hexagone, sans nom. Adepte de laet non de la, il semble avoir décidé de laisser, en revanche, au football, l'une des passions les plus fortes de part et d'autre de la Méditerranée, la lourde tâche de(Abdelmadjid Tebboune)La FFF étant soumise à une délégation de l'État, sans parler de la tutelle gouvernementale de la fédération algérienne, ces propos paraissent néanmoins dépasser le simple souhait entre deux balades mémorielles. Surtout en concluant sa réponse avec cette fausse évidence, mainte fois démentie pourtant,Emmanuel Macron se doutait qu'il avançait sur un terrain sensible. Le France-Algérie du 6 octobre 2001 avait laissé un goût amer et d'inachevé avec l'envahissement du Stade de France avant la fin de la rencontre. Ces 90 minutes avaient déjà à l'époque pour mission de couronner l'apaisement entre les deux pays. Français le plus aimé selon les sondages, Zinédine Zidane incarnait ce rêve, offrant aux deux nations de se reconnaître finalement à travers leur enfant commun "en garde plus ou moins partagée". Les plus dures critiques étaient d'ailleurs venues d'Algérie devant le déshonneur subi ce soir-là. Il n'y avait eu ni blessés ni violences, mais le sentiment d'un immense gâchis, que la réaction de Lilian Thuram, saisissant par le col un jeune gars égaré sur la pelouse, avait immortalisé.Emmanuel Macron est soucieux de laisser son empreinte dans les annales, en particulier à travers le sport. Il attache ainsi une Lire la suite de l'article sur SoFoot.com