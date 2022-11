Faut-il s'inquiéter de la santé de Karim Benzema ?

Sélectionné pour le Mondial, Karim Benzema enchaîne pourtant les forfaits depuis début septembre, embêté par des soucis aux cuisses. Alors doit-on s'en inquiéter ?

Des cuisses qui couinent

Les festivités du 17 octobre dernier au théâtre du Châtelet définitivement dans le dos, le train-train éprouvant de la vie de footballeur professionnel a repris pour Karim Benzema. Celui d'un joueur de 34 ans, bientôt 35, renforcé par une hygiène de vie devenue irréprochable au fil des années, mais qui doit de plus en plus composer avec des bobos ici et là. Depuis le début de l'exercice 2022-2023, le récent lauréat du Ballon d'or a manqué huit matchs avec le Real Madrid et le dernier rassemblement des Bleus, gêné par deux cuisses qui ne le laissent pas tranquille. Flegmatique et précautionneux dans l'âme, Carlo Ancelotti a jusque-là préféré assurer, n'a jamais poussé son attaquant à revenir trop tôt, et l'a ménagé quand il a pu se le permettre. Didier Deschamps, lui, a donc choisi, ce mercredi soir, d'emmener le Madrilène dans ses bagages à destination du Qatar, après avoir pourtant annoncé à plusieurs reprises qu'il ne prendrait aucun risque avec les joueurs blessés., a assuré le sélectionneur en conférence de presse, après l'annonce de la liste. Cela étant, le Mondial pointe le bout de son nez, et le spectre de voir Benzema commencer la compétition sans être à 100% de ses capacités est un scénario qui existe.Rembobinons : le 6 septembre, face au Celtic en Ligue des champions, KB9 se blesse tout seul, et sort du terrain boitillant, en se touchant le genou droit . Verdict dévoilé le lendemain par le Real : le Français souffre d'une blessure au muscle semi-tendineux et d'une surcharge au quadriceps de la cuisse droite. Ce qui va par la suite lui faire rater deux semaines de compétition.