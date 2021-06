Faut-il laisser l'Angleterre gagner (enfin) l'Euro ?

Dans la foulée d'une finale de Ligue des champions, Chelsea-Manchester City, 100% anglaise, on attend beaucoup de ces Three Lions new look favoris du groupe D et outsiders du tournoi. La sympathique Écosse devrait jouer les arbitres entre Croatie et Tchéquie, candidates à la seconde place.

Tous les deux ans, c'est quasiment la même histoire : l'Angleterre se rêve couronnée (comme en 1966) et puis elle déchante, se croyant maudite (666). Mêmes grandes espérances en 2021 : Albion y croit ! Raisonnablement... Il faut dire que le Mondial russe a été une réussite : les, quatrièmes, ont mis fin à la série noire des éliminations gags aux tirs au but et ont réenchanté un pays miné par le Brexit. La dynamique positive s'est poursuivie avec une quatrième place en Ligue des nations 2019 et une qualification express pour l'Euro 2020 (première place et attaque prolixe). En 2017, l'Angleterre a aussi gagné sa première Coupe du monde des U20, validant ainsi un renouveau en profondeur. D'où l'explosion actuelle de vrais jeunes talents (Foden, Mount, Rice) à amalgamer à la génération Russie 2018 ! Des problèmes de "nouveau riche" pour le sélectionneur Gareth Southgate, confronté à des choix d'hommes cruciaux et à des options tactiques multiples... Son passage à une défense à quatre tendrait vers un schéma en 4-3-3 observé lors des trois derniers matchs, en qualif de Mondial 2022. Dans les buts, la pénurie habituelle conduira à choisir entre Pope et Pickford (en pole).En défense, la paire axiale Stones-Maguire, pas extra, mais assez complémentaire, semble s'imposer, avec à sa gauche un duel circonscrit à Shaw et Chilwell. À droite, il y a pléthore : l'habituel Walker (qui peut aussi passer axial dans une défense à trois) se voit menacé par Trippier (champion d'Espagne avec l'Atlético) ou Reece James. La composition des lignes du milieu et de l'attaque dépendra de l'animation offensive à bâtir autour d'Harry Kane. Atout, il est capable d'évoluer dans le double registre de numéro neuf et de dix et demi décroché... Du coup, le choix des hommes dépendra des options retenues : jeu de transitions rapides avec les flèches de devant (Rashford, Sterling ou Fodden) lancées par Hurrikane ou bien possession prononcée avec, au milieu, des techniciens de petits espaces (Foden, Grealish)... En 6, les dernières compos diverses semblent installer Declan Rice, secondé par Kalvin Phillips, Fodden ou Mount. Henderson offrirait le Lire la suite de l'article sur SoFoot.com