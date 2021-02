Faut-il enterrer Samuel Umtiti ?

Coupable sur les deux buts concédés par le Barça (2-0) sur la pelouse du FC Séville mercredi soir en demi-finale aller de la Coupe du Roi, Samuel Umtiti n'a pas rassuré, à six jours de la réception du PSG. Quoi de plus normal, pour un garçon qui ne connaissait que sa neuvième apparition et sa cinquième titularisation de la saison, et a échangé un genou et son avenir footballistique en Russie contre un titre de champion du monde en 2018 ? Respectable pour les uns, coupable pour les autres, ce choix assumé par le joueur doit au moins susciter un peu de recul à l'heure d'aborder les prestations et le futur de l'ex-Lyonnais.

Koundé-Rakiti?, fantômes du futur et du passé

Les pieds dans le tapis, le nez dans le gazon. Toute la soirée de Samuel Umtiti mercredi sur la pelouse du FC Séville tient quelque part dans cette scène, tournée à la 42minute. Au duel avec Youssef En-Nesyri, le Français contient l'attaquant andalou comme il peut aux abords de sa surface, jusqu'à cet ultime crochet du Marocain, qui le désarçonne et lui fait finir l'action en ventriglisse, tandis que Marc-André ter Stegen éteint l'incendie qui couve. Sans conséquence donc, mais triste, car révélateur de ce qu'est devenu au fil des mois l'ancien Lyonnais au sein de la défense barcelonaise : un poids mort. Un souvenir, de ceux qui peuplent les têtes françaises depuis ce 10 juillet 2018, ce coup de boule au premier poteau, ce pas chaloupé et cette dégaine de patron, ce qu'il était alors en Bleu comme en. Hormis malgré lui, Samuel Umtiti ne casse plus la démarche, depuis : les autres, à commencer par les Sévillans hier, se chargent le plus souvent eux-mêmes de le désarticuler.Face aux, Umtiti a été impliqué sur les deux buts concédés par le Barça. Sur le premier, c'est lui que le TGV Jules Koundé a au terme de son déboulé dans le camp catalan envoyé s'acheter un casse-dalle, comme dirait Zlatan, d'un petit pont dévastateur. Sur le second, c'est encore lui qui sur un contre éclair sévillan couvre grossièrement Rakiti?, puis glisse en se retournant, laissant au Croate le loisir de filer seul canarder Ter Stegen. Deux estocades lourdes de symboles, puisque portées par des garçons incarnant respectivement l'avenir du foot français en défense centrale et les plus belles années barcelonaises de Big Sam ; et pesant bien plus lourd dans son bilan du jour que ce bon retour après la pause devant En-Nesyri