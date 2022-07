Fauna Sensations : venez rencontrer les animaux stars !

Ils ont partagé l'affiche avec les plus grands acteurs, vous ont impressionné par leurs performances. Que ce soit un aigle, un lynx ou un loup, il y a de fortes chances pour que ces animaux que vous avez vus dans les films ou les publicités viennent d'un endroit : Fauna Sensations. Créé par Pierre Cadéac, ce royaume des animaux acteurs vous attend à moins d'une heure de Paris. Une escapade originale et décoiffante à ne pas manquer.

Vous avez oublié de quel produit parlait cette publicité qui passait sur nos écrans il y a quelques mois ? Mais vous vous souvenez très bien d'un détail marquant : le superbe regard du loup qui y figurait. De très nombreuses productions audiovisuelles recourent à des animaux pour leurs tournages. Un rôle d'acteur qui n'a rien d'improvisé et qui nécessite un grand travail de préparation et d'amour des animaux.

Cette passion, elle anime Pierre Cadéac depuis plus de 40 ans. L'homme est une référence mondiale en matière d'élevage et de dressage d'animaux et ses stars de poils et de plumes ont participé à plus de 4000 films et publicités, que ce soit de grands rapaces, des loups, des chiens ou encore des lémuriens. Et ce n'est finalement pas si loin des plateaux de télé que vous pourriez avoir la chance de les rencontrer...

7 hectares et plus de 350 animaux présents à/ CHEZ Fauna Sensations

Car Pierre Cadéac a décidé de partager sa passion et de vous ouvrir les portes de son domaine Fauna Sensations. Niché à Villemer en Seine-et-Marne (lien), le repaire du dresseur s'étend sur près de 7 hectares et accueille plus de 350 animaux.

Là-bas, vous pourrez être au contact direct avec des biches ou des Pygargues à tête blanche. La formule est simple, vous pouvez réserver vos places pour des demi-journées : de 9h30 à 13h30 ou de 14h à 18h. Si vous décidez de venir en famille, l'âge minimum est de 10 ans et la visite se fait par groupe de 15 personnes minimum à 30 au maximum... Toute l'infrastructure est prévue pour vous accueillir sur place avec des vestiaires, du café bien chaud et une aire de pique-nique à disposition. Comptez 175 euros pour un enfant (de 10 à 17 ans) et 195 euros pour un adulte. Des billets sont encore disponibles dans les jours qui viennent, de quoi occuper en émotions fortes le pont à venir du 14 juillet !

Du team building qui a du chien

Fauna Sensations ne se contente pas d'accueillir famille et amis. Le site propose également des formations de team buildings ! Envie de développer la confiance de votre équipe ? Direction atelier grands rapaces ! Renforcer la cohésion d'équipe ? Rien de tel qu'un atelier loups, pour apprendre de l'organisation sociale pointue de canis lupus ! Si au contraire, vos collaborateurs sont à cran après une grosse période d'activité mieux vaut aller vers les ateliers lémuriens, cigognes, mini-ferme, biche, perruches réduire les tensions accumulées. Bref, trois approches différentes mais, à chaque fois un moment privilégié de partage et de transmission où le respect, la confiance, le dépassement de soi et la cohésion, vous feront vivre des moments inoubliables.

Convaincu ? Alors rendez-vous directement sur le site de Fauna Sensations pour réserver vos billets !