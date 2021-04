Fatsah Amghar (Rumilly Vallières) : "Chaque match est une finale"

Qualifiée pour la première fois de son histoire pour les quarts de finale de la Coupe de France, la formation haut-savoyarde de Rumilly-Vallières (National 2) n'est plus qu'à deux matchs du Stade de France. Opposés au TFC, les joueurs de l'entraîneur Fatsah Amghar croient fortement en leurs chances malgré l'absence de public et la délocalisation de la rencontre au Parc des Sports d'Annecy.

GFA Rumilly-VallièresToulouse FC 20/04/2021 à 18h45 Coupe de France Diffusion sur

On est impatients et on a hâte que cela commence. On sait que ce sera difficile, mais nous avons bien travaillé pour espérer atteindre les demi-finales. Sincèrement, on ne réalise pas d'être en quarts de finale de la Coupe de France. Il reste huit équipes avec de grands noms. Et il y a nous, équipe de National 2. Dans quelques mois, on réalisera ce que les joueurs ont fait. On va tout faire pour se rapprocher du Stade de France, même si ce sera très compliqué.Sur les deux derniers tours, nous espérions tirer une Ligue 1. Cela n'a pas été le cas, mais le TFC reste un grand nom du foot français, même s'il est en Ligue 2 et qu'il est armé pour retrouver la Ligue 1 rapidement. On reste satisfaits du tirage, même si ce sera difficile.