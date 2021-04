Fashion Sakala : "Je partais seul pour chasser l'impala"

Au moment d'entamer son sprint final dans la course à l'Europe et de défier Beerschot, l'un de ses concurrents, le KV Oostende peut compter sur un élément de poids : Fashion Sakala, actuellement meilleur buteur de son club avec treize réalisations, porte en effet en lui les espoirs des Côtiers. De la chasse dans le bush zambien aux pelouses européennes, celui que l'on surnomme "Captain" raconte son parcours. Sourire aux lèvres, et plus fashion que jamais.

"J'avais quelques flèches, un harpon et je fabriquais des pièges."

Les deux, j'ai bien commencé ma saison et j'ai tout fait pour rester constant. Je suis vraiment en confiance et surtout, je sens que mes coéquipiers me donnent des responsabilités. Pour un attaquant, il n'y a que cela qui peut vous pousser vers l'avant. Bien qu'en ce moment, je sois un peu plus dans le dur avec mon retour de blessure.La saison dernière, nous étions beaucoup trop complexés. Nous avions mal commencé notre saison, et on a tout de suite joué petit bras. Ça nous a été préjudiciable, on a frôlé de peu la relégation. Cette saison, nous avons compris que jouer défensif n'apportait rien et qu'il fallait surtout marquer des buts pour gagner. Débile, mais efficace !Pas du tout. Je suis né dans le petit village de Kawele, dans la province de Chipata, tout près de la frontière avec le Malawi. Tout ce que je vis actuellement était, à l'époque, de l'ordre de l'impossible. J'ai grandi dans un milieu extrêmement rural, et surtout extrêmement pauvre. Je suis issu d'une famille nombreuse de sept frères et sœurs et j'étais le cinquième, mais le garçon aîné. Nous avons grandi avec notre père, qui nous a tout de suite responsabilisés. Notre village était isolé de tout, il fallait donc se débrouiller pour trouver à manger.Moi, j'étais chasseur pour famille. C'était Lire la suite de l'article sur SoFoot.com