Fanny Renou : "On ne peut pas démissionner d'un CDD"

La relation entre André Villas-Boas et l'Olympique de Marseille a tourné au vinaigre et s'est conclue en eau de boudin. Dix-huit mois après son arrivée, l'entraîneur portugais a présenté sa démission lors d'une banale conférence de presse, avant d'être finalement mis à pied à titre conservatoire par ses dirigeants. Si la mise à la porte semble s'être opérée en un laps de temps très court, le point final est encore loin d'être posé. L'occasion de clarifier la situation avec Fanny Renou, avocate au barreau de Paris spécialisée en droit du travail et droit du sport.

Dans le cas d'André Villas-Boas, il faut savoir qu'il est lié à l'OM par un contrat à durée déterminée. On ne peut pas démissionner d'un CDD. Le code du travail prévoit des causes de rupture du contrat spécifique dans le cadre d'un CDD, et la démission n'en fait pas partie. En revanche, on peut rompre un CDD avant son terme d'un commun accord. Juridiquement, la démission n'est possible qu'avec un CDI. Ce qui aurait pu se passer, c'est qu'André Villas-Boas demande à rompre son contrat avant son terme et que l'Olympique de Marseille accepte, et là on aurait été sur un commun accord. Ce qu'il a indiqué en conférence de presse, c'est qu'il aurait donné sa démission avant la conférence de presse, mais ce n'est juridiquement pas possible. Lors de cette même conférence, il a tenu des propos qui n'ont pas été appréciés par l'Olympique Marseille, le club a donc décidé de prononcer à son encontre une mise à pied à titre conservatoire dans l'attente d'une éventuelle procédure disciplinaire.Le terme " licenciement " ne s'utilise pas dans le cadre d'un contrat à durée déterminée. On utilise le terme de " rupture anticipée ". Dans le cas d'André Villas-Boas, si l'OM souhaitait rompre son contrat à la suite d'une procédure disciplinaire, le club devra nécessairement se placer sur le terrain de la faute grave. La faute grave est définie par la jurisprudence, mais également par la Charte de la Ligue de football professionnel par l'article 614. La mise à pied à titre conservatoire, c'est la suspension du contrat de travail, le salarié est toujours dans les effectifs, mais ne travaille plus, car son contrat de travail est suspendu, et n'est plus rémunéré jusqu'au terme de la procédure Lire la suite de l'article sur SoFoot.com