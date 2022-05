Faitout Maouassa : "Parler de son mal-être démontre une forme de courage"

Écarté par le Club Bruges depuis la mi-novembre, muet à son sujet depuis près de deux ans, l'ancien Rennais Faitout Maouassa veut remonter la pente. Annoncé dans le viseur de plusieurs écuries de Ligue 1, le latéral gauche de 23 ans se confie avec du recul sur ses derniers mois difficiles en Belgique ainsi que sur sa ferme ambition de retrouver les terrains au plus vite.

"À partir du moment où j'étais fit, j'ai pu véritablement commencer ma saison. Sauf que du jour au lendemain, sans réelle explication, on m'a mis sur le côté."

Pas comme je l'espérais. En arrivant à Bruges, le 31 août, je pensais retrouver du temps de jeu au sein d'une équipe composée de très bons joueurs qui jouait la Ligue des champions. J'ai pu jouer un peu en début de saison, mais dès le départ, on m'a obligé à refaire une prépa. Ils estimaient que mes capacités physiques n'étaient pas aux standards attendus. Pourtant, je me sentais bien physiquement, j'avais fait une bonne prépa à Rennes. Mais à Bruges, ils ont un système qui se focalise sur les données. Et les miennes n'étaient pas à la hauteur. Ça a duré quatre semaines, mais j'étais quand même présent sur le banc, je faisais quelques entrées en jeu. À partir du moment où j'étais fit, j'ai pu véritablement commencer ma saison. Sauf que du jour au lendemain, sans réelle explication, on m'a mis sur le côté. Sur le banc, parfois en tribune. Il y a eu un changement de coach. J'étais dans le projet. Pareil, sans explication, on m'a carrément sorti du groupe. Le bon point, c'est qu'on a été champion de Belgique. Je suis très fier de ce trophée, même si je n'ai pas beaucoup joué.On est trois à sortir à la mi-temps. Il y a Ruud Vormer, le capitaine, Stanley Nsoki et moi. Le coach trouvait que ça manquait d'énergie. Je ne sais pas pourquoi il me sort d'ailleurs, parce que juste avant la pause, je fais un sauvetage sur une contre-attaque, je tacle et je dégage en touche ! Je pensais avoir fait une bonne mi-temps. J'étais juste un peu en dedans sur le plan offensif, mais défensivement j'étais présent. Derrière, plus rien...