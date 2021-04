Faites-la, votre Superligue, et laissez-nous tranquilles !

C'était dans l'air depuis plusieurs mois, cela s'est matérialisé dimanche soir : douze clubs européens ont annoncé vouloir former une Superligue européenne concurrente à la Ligue des champions. Mais concrètement, cela va-t-il changer la face du football ? Oui. Est-ce que cela va permettre de respirer un peu mieux ? Certainement

Rendez-nous Glasgow, Kiev et Athènes !

C'est inévitable : ce 18 avril 2021 va être marqué au fer rouge dans le paysage du football sur le Vieux Continent. L'information de la création imminente d'une Superligue européenne, révélée par leet le, fait un drôle d'effet pour les suiveurs assidus de la Ligue des champions. Bien entendu, cette idée de scission avec l'UEFA était déjà venue à l'esprit de tous. Mais désormais, la fiction rattrape la réalité, et les noms des équipes frondeuses ont commencé à sortir dans les médias. En Angleterre, Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Tottenham et Arsenal sont ciblés. En Espagne, le Real Madrid, l'Atlético et le FC Barcelone aussi. En Italie, la Juventus, l'Inter et l'AC Milan s'invitent dans la danse. De leur côté, l'Allemagne et la France sont restées fidèles. Sur soixante-six éditions de la C1 depuis 1955, trente-six d'entre elles ont été remportées par ces clubs devenus réfractaires. Oui, ces entreprises avides de profit souhaitent quitter une Ligue des champions qui les a propulsées dans le gotha européen sous prétexte qu'elle ne serait plus assez rentable. La guerre est déclarée. Est-ce inquiétant ? Non. Au contraire, cela va même nous faire un bien fou.Si cette ligue fermée à la sauce NBA voit le jour prochainement, cela devrait déjà faire du bien en matière de suspense. Bien sûr, il resterait encore des favoris légitimes en C1 comme le Bayern Munich, le Borussia Dortmund ou le Paris Saint-Germain, mais cela laisserait aussi la possibilité à d'autres équipes de squatter le top 8 européen. L'Ajax Amsterdam, le FC Porto, l'AS Rome, le FC Séville, Naples ou l'AS Monaco retrouveraient la sensation d'atteindre les derniers tours de la compétition, et ainsi de postuler la victoire finale. Par voie de conséquence, il serait aussi plus probable d'assister à la résurrection d'équipes légendaires en Europe. Si leur réussite en Ligue des champions reste encore difficilement imaginable (quoique ?), peut-on légitimement rêver de voir les Glasgow Rangers, le Dynamo Kiev ou le Panathinaïkos Lire la suite de l'article sur SoFoot.com