Fahd El Khoumisti : "Quand j'étais au PSG, on m'appelait le "Cavani de la réserve""

Élu meilleur joueur de National, sélectionné dans l'équipe type de la saison, Fahd El Khoumisti (28 ans) est aussi en tête du classement des buteurs avec 19 pions. Une saison parfaite sur le plan individuel pour l'attaquant de Concarneau, qui flambe depuis son arrivée chez les Thoniers en janvier 2021. Ce vendredi soir sur la pelouse du Red Star, le Benzema du National disputera son dernier match sous les couleurs du club breton, avant d'aller voir plus haut. Entretien avec un ancien avant-centre de la réserve du PSG dont la confiance n'a jamais été ébranlée.

C'est une énorme fierté, c'est très valorisant. J'avais des rêves, des objectifs, et le fait d'atteindre celui-là montre que je peux encore poursuivre les suivants. Ça prouve également que tout est possible. Si on regarde, il y a un an et demi, je ne jouais pas dans un club de National. Je ne jouais pas du tout, j'étais à la cave. Je suis heureux d'avoir continué à croire en moi, même si ce n'est pas du tout une finalité. Ça me pousse simplement à encore plus me battre.C'est beaucoup de travail. Pour faire une grosse saison, il faut que plusieurs paramètres soient alignés : un très bon coach, une belle équipe, des bons coéquipiers, une belle ambiance... Il faut aussi être bien dans sa tête, avoir un certain équilibre sur le terrain et en dehors. Durant cette saison, tout a été réuni. Le coachy est pour beaucoup aussi, il a tout compris à l'équipe, on a une vision similaire du football. Étant un joueur de ballon, j'aime beaucoup décrocher, et il m'a laissé cette liberté, celle de ressentir le jeu. C'est agréable d'avoir un coach qui joue. Je suis passé dans des clubs où c'était le ballon en l'air, les duels, tout ça, des luttes aériennes pour exister...

Auteur d'une saison incroyable, Fahd est récompensé par ce titre pic.twitter.com/znMHK9DMAp

— US Concarneau (@USConcarneau) May 8, 2022Ça va être compliqué de rester, car je suis très ambitieux, c'est tout ce que je peux vous dire. Je veux savourer jusqu'au bout ces derniers moments avec Concarneau. Je veux vivre le moment présent, car on ne sait pas ce qu'il peut se passer, et j'avance mieux comme cela. En tout cas, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com