Facile vainqueur d'Istanbul, le PSG termine premier de son groupe Reuters • 09/12/2020 à 20:43 Temps de lecture: 1 min







Facile vainqueur d'Istanbul, le PSG termine premier de son groupe par Léo De Garrigues (iDalgo) Au lendemain des incidents racistes survenus au Parc des Princes, le PSG était de retour pour jouer la fin de son dernier match de poule de la saison en Ligue des Champions. Face à l'Istanbul Basaksehir, le match a repris là où il s'était arrêté ce mardi, à la 13e minute. Les Parisiens ont largement dominé les Stambouliotes (5-1) et terminent à la première place du groupe H. Souvent trouvé entre les lignes, Neymar a inscrit un triplé dont une frappe en lucarne depuis l'extérieur de la surface précédée d'un petit pont. Kylian Mbappé a marqué deux fois, ses premiers buts de l'année 2020 en Ligue des Champions. Le PSG se savait déjà qualifié suite à la victoire de Leipzig face à Manchester United hier (3-2), il termine finalement premier de son groupe avec 2 points d'avance sur le club allemand.