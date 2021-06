Face au Portugal, Robin Gosens a sorti un match absolu

Impliqué sur les quatre buts allemands face au Portugal (2-4) ce samedi à Munich, Robin Gosens a logiquement été élu "Man of the Match". Une belle revanche pour un joueur déjà roi en Italie, mais qui n'avait pas encore offert au public allemand la possibilité de le constater à son tour.

Le Gosens de la fête

Robin Gosens est un grand rêveur. Et comme tout le monde, ça lui est arrivé d'être déçu. Comme ce jour où, comme il le raconte dans les pages de son autobiographies "Est-ce que cela vaut la peine de rêver ?", Cristiano Ronaldo lui a mis le plus beau vent de sa carrière de footballeur.(...)Il faut dire que face à la, Robin a été le Batman dont la NationalMannshaft avait besoin. Dans un couloir déserté quasiment de bout en bout par son vis-à-vis Nelson Semedo, Gosens a enfilé son costume de super-héros pour envoyer valser la stratégie du contre-pied portugais. Dès la cinquième minute de jeu, il aurait pu ouvrir le score sans un hors-jeu de Serge Gnabry qui faisait action de jeu. Après l'ouverture du score portugaise, il a chauffé une première fois les gants de Rui Patrício avant d'avoir le déclic : vu qu'il n'a visiblement l'autorisation d'inscrire lui-même son pion, pourquoi ne pas s'appuyer sur ses coéquipiers ou ses adversaires.La clef est là, et Gosens commence son récital. En reprenant, d'abord, un centre de Thomas Müller d'une belle demi-volée claquée qui pousse Ruben Dias à la faute. En étant ensuite à l'origine du deuxième but allemand via un centre qui a mis le bazar et retourné le crâne du pauvre Raphaël Guerreiro. C'est tout ? Non, bien sûr. Car si, juste avant la pause, Gosens