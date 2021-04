So Foot • 07/04/2021 à 06:00

Face au Bayern, Paris n'a pas le droit de passer à côté

À l'Allianz Arena ce mercredi soir, le PSG arrive sur la pointe des pieds pour y défier le Bayern dans son antre. Un remake de la dernière finale de C1 qui s'apparente à une affiche de tous les dangers pour un Paris loin d'être sûr de sa force, et qui va devoir se sublimer pour créer l'exploit.

BayernPSG 07/04 - 21h Ligue des champions Diffusion sur

Année après année, tour après tour, les supporters parisiens répètent inlassablement que leur club est maudit. Maudit d'avoir été arbitré par Deniz Aytekin face au Barça en 2017, maudit d'avoir vu Gigi Buffon se désintégrer contre Manchester United, maudit encore d'avoir tiré le Bayern Munich dès le stade des quarts de finale de Ligue des champions cette année. Maudit, quoi ! La preuve : l'an passé en finale à Lisbonne, qui avait crucifié Paris d'un coup de tête bien senti qui avait laissé Keylor Navas pantois ? Kingsley Coman, passé par la maison parisienne. L'ancien Titi parisien sera d'ailleurs certainement titulaire, sur les coups de 21 heures ce mercredi, pour tenter de servir la petite sœur à son ancien club et ainsi permettre au Bayern de se dégager la route avant leprévu au Parc des Princes dans une semaine. Flûte ! Reste que Paris doit bel et bien aller jouer cette première manche à Munich. Avec son lot de casseroles et de bonnes nouvelles. Comme pour toute équipe qui se respecte,