Face à Liverpool, Villarreal y a cru

Proche de la perfection pendant 45 minutes, Villarreal n'a pas tenu la distance contre Liverpool mardi soir. L'Estadio de la Cerámica a fait son maximum pour pousser les siens vers une première finale de Ligue des champions. Une ambiance de feu qui a permis d'y croire, et de donner le sentiment que tout pouvait arriver. La magnifique conclusion d'une épopée inattendue, qui a vu Villarreal s'inviter à la table des grands, et ses supporters faire vibrer l'Europe.

I'm a survivor

En cette date historique du mardi 3 mai 2022, Vila-real s'est réveillée la tête sous l'eau. Des pluies diluviennes et presque continues se sont abattues toute la journée sur la région, le tonnerre se faisant même entendre dans l'après-midi. Il est tombé 47 litres d'eau par m² chez les, et le Villarreal Club de Fútbol a lui aussi dû éponger. Le club avait installé des poubelles dans le couloir menant à la tribune de presse, située juste en-dessous du toit du stade, qui n'a pas été épargné par les infiltrations d'eau. Une météo "anglaise", mais pas de quoi entamer l'enthousiasme local. Les drapeaux s'affichaient sur les balcons, sur la façade de l'Hôtel de Ville, et même au-dessus de la pharmacie. Les fans étaient aussi présents par centaines pour accompagner le bus à la sortie du centre d'entraînement. Juste en face de La Cerámica, la Taberna de los Milagros, elle, ne désemplissait pas. Sauf que le miracle ne s'est pas produit et la journée s'est terminée comme elle avait commencé : par une douche. Mais peut-être un peu moins froide qu'au réveil, puisqu'accompagnée d'une immense fierté.Deux banderoles, une derrière chaque cage, déployées pour donner un peu de corps à ce qui s'apparente à une mission impossible. Battre Liverpool par au moins deux buts d'écart, ce que personne n'a réussi depuis le Real Madrid en avril 2021. Le club avait expressément demandé auxde remplir les tribunes 30 minutes avant le coup d'envoi, histoire de faire monter la température. Dans son antre de La Cerámica, Villarreal veut y croire. Il y a des raisons, la première étant sa série d'invincibilité à domicile. Douze matchs et cinq mois sans défaite à la maison, où le Sous-marin jaune a notamment tenu en respect le Real Madrid (0-0), futur champion d'Espagne, et l'Atlético de Madrid (2-2).