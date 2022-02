Face à Chelsea en Ligue des champions, Lille vise l'exploit à Londres

Sur le gazon parfait de Stamford Bridge, Lille défie Chelsea pour son deuxième huitième de finale aller de Ligue des champions de son histoire. La première manche d'une double confrontation où les Dogues doivent vendre chèrement leur peau. Et ont donc tout à gagner.

Chelsea Lille 22/02/2022 - 21H UEFA Ligue des champions Diffusion sur

"On ne doit pas venir pour subir ou être des sparring-partners"

C'est dans l'obscurité grandissante, sur les coups de 18h ce lundi, que la Grand-Place de Lille s'est illuminée aux yeux des administrés. Jusque-là rien de nouveau sous le soleil. Si ce n'est que le cœur de la capitale des Flandres s'est illuminée en blanc et rouge pour l'occasion. Quelle occasion ? Un huitième de finale historique pour le LOSC, qui a traversé la Manche en Eurostar lundi matin, pour gagner Londres et se rendre dans la tanière du monstre : Chelsea, le champion d'Europe et du monde en titre. Une montagne que les Lillois s'apprêtent à gravir sans oxygène, avec l'objectif de rentrer en France sains et saufs.Leo Jardim, José Fonte, Tiago Djaló, Zeki Celik, Xeka, Jonathan Bamba, Renato Sanches et Domagoj Bradarić : tous étaient de la première virée londonienne du LOSC, il y a trois ans, pour une défaite 2-1 en phase de poules de la Ligue des champions. Depuis ce temps-là, les deux formations ont fait du chemin : Lille a décroché un titre de champion de France pendant que Chelsea a conquis la Ligue Europa puis la Ligue des champions. Pour faire simple : lesont amassé l'équivalent de l'entièreté du palmarès des clubs français en 36… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com