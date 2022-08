Fabregas, Côme as you are

Cesc Fabregas est un homme de goût. Après avoir vécu à Londres, Barcelone et Monaco, l'Espagnol a déménagé au bord du lac de Côme pour y terminer sa carrière de joueur. Mais aussi commencer celle d'entraîneur, dans un club dont il va devenir actionnaire.

Encore des choses à prouver

Disons-le, la région de Côme n'est pas franchement connue pour ses exploits footballistiques. Et lorsque l'on a appris que Cesc Fabregas allait y poser ses valises, on pensait plus à des vacances au bord du lac qu'à des ambitions sportives. Et pourtant, le double vainqueur de l'Euro et champion du monde 2010 n'est pas venu faire du tourisme dans ce lieu de villégiature privilégié., a précisé l'ex-Monégasque.Tout un programme.Ambitieux, le discours de l'Espagnol est en vérité un peu flatteur. Centenaire, le Côme 1907 n'est un club historique que par son âge, de l'autre côté des Alpes. Dire qu'il a sa place en Serie A paraît un peu exagéré au regard de ses 13 saisons passées dans l'élite italienne, la dernière remontant à l'exercice 2002-2003. Encore plus lorsqu'on jette un œil aux écuries voisines que sont l'Inter, l'AC Milan, l'Atalanta ou même le promu berlusconien de l'AC Monza. La ville a certes donné naissance aux champions du monde Gabriele Oriali (1982) et Gianluca Zambrotta (2006), ou encore à Patrick Cutrone, mais elle est plus tournée vers les activités nautiques et montagneuses que vers la gonfle. Alors, qu'est-ce qui a bien pu y attirer Fabregas, ses 830 matchs professionnels et sa collection de trophées ?Tout commence en mai dernier, lorsque l'Espagnol annonce dans les colonnes dela fin de son aventure monégasque :Le cerveau espagnol est alors approché par plusieurs de ses anciens entraîneurs, qui le voient bien intégrer un staff. Un objectif que Fabregas ne cache pas, mais il est trop tôt :