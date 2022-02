Fabio Quagliarella, l'éternel

À tout juste 39 ans, Fabio Quagliarella n'en a pas encore fini avec le football. S'il n'est plus le joueur qui affolait le compteur de buts en Serie A il y a quelques années encore, l'Italien continue de régaler les tifosi de la Sampdoria avec un doublé de grande classe claqué samedi lors de la victoire contre Empoli (2-0). Quagliarella continue d'écrire son histoire dans le football italien : celle d'une légende.

Une longévité qui paie

Personne n'échappe à la dure réalité de la vieillesse. Corps qui flanche, crise de la quarantaine ou changement d'apparence physique, l'âge finit toujours par se révéler sur chacun d'entre nous de manière différente. Pour Fabio Quagliarella, qui a soufflé ses 39 bougies le 31 janvier dernier, le crâne dégarni à la Zidane qu'il refuse encore d'assumer totalement est la preuve que la quarantaine rugissante approche à grands pas. Mais heureusement que son cuir chevelu le trahit, car sur le terrain, il pourrait très bien passer pour un jeune trentenaire. Demandez aux joueurs d'Aurelio Andreazzoli, fessés à deux reprises samedi par l'international italien aux 29 sélections (et huit pions). En quinze minutes, il a d'abord lâché une frappe croisée sèche du droit qui a laissé pantois Guglielmo Vicario, le portier d'Empoli, avant de récidiver d'un enchainement digne de ses plus belles années, lorsque l'Italie était à sa botte., confiait humblement Quagliarella au micro de DAZN après la victoire des siens (2-0) ce week-end, avant de se lâcher un peu.. Du respect, du génie et une place encore plus importante dans les livres d'histoire du football.Dans une saison galère de la Sampdoria pour se maintenir en Serie A (actuellement seizième avec cinq points d'avance sur la zone rouge) et dont l'une de ses plus belles pépites, Mikkel Damsgaard, vit une saison quasi blanche à cause des blessures, ce doublé de Quagliarella après une longue disette de 139 jours intervient comme une lueur divine. Son idylle avec laa d'ailleurs franchi un cap puisque ce doublé lui a permis d'atteindre la barre des 100 buts sous les couleurs du club qui l'accueille de nouveau depuis 2016, après un premier passage entre 2006 et 2007. Le quatrième meilleur Lire la suite de l'article sur SoFoot.com