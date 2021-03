Fabien Bonnel : "Depuis 2013, on célèbre tous les ans le "Sakho Day""

Pour les Irrésistibles Français, le mois de mars rime normalement avec rentrée des classes après un long hiver sans équipe de France. Mais pas cette année. Comme tout le monde, les ultras des Bleus vont assister au retour de la bande à DD depuis leur canapé. Un canapé où ils passeront peut-être aussi l'Euro. Capo du groupe, Fabien Bonnel fait le point avant un France-Ukraine qui rappelle forcément des souvenirs.

"J'ai été très marqué par le faux espoir vendu par Roxana Maracineanu fin février, qui espérait un retour du public d'ici 3-4 semaines. Ce genre de fausse promesse... J'ai eu le sentiment qu'on se foutait de moi."

Ce n'est pas la grande joie, mais on s'y attendait. C'est difficile de voir les joueurs arriver à Clairefontaine en se disant que cette trêve se passera sans nous. L'espoir qu'on a, c'est peut-être un retour du public pour les matchs de mai. En attendant, on espère vivre une bonne semaine internationale de notre côté, devant la télé. On n'a pas beaucoup de choses pour égayer nos vies depuis un an, mais on a les Bleus. J'espère que tous ceux qui aiment le football et l'équipe de France pourront s'évader cette semaine.C'est la résignation, parce qu'on n'est pas bête : on voit ce qu'il se passe dans le pays, on a participé à l'élan de solidarité envers le personnel hospitalier qui vit une période compliquée. On sait que le foot est secondaire. Ma femme est infirmière, pas en réanimation, mais on a des échos de certains services où c'est tendu. On n'a pas envie que les hôpitaux soient sous l'eau avec des soignants épuisés. Après, à titre perso, je ressens aussi de la frustration. Parce que bien qu'on travaille avec les instances, j'ai été très marqué par le faux espoir vendu par Roxana Maracineanu fin février, qui parlait d'un retour du public d'ici 3-4 semaines, ce qui collait avec France-Ukraine, alors que le contexte sanitaire ne le permet pas du tout. Ce genre de fausse promesse... J'ai eu le sentiment qu'on se foutait de moi.On a prouvé qu'on Lire la suite de l'article sur SoFoot.com