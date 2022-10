information fournie par So Foot • 25/10/2022 à 06:00

Fabián Ruiz, héros d'une révolution

Grand gagnant du changement de système opéré par Christophe Galtier, Fabián Ruiz est en train de pleinement lancer son aventure parisienne. Dans la lumière lors du Classique puis à Ajaccio, l'Espagnol apporte toute sa palette technique à un entrejeu en pleine construction. Au point de bouleverser durablement les plans tactiques de ce PSG ?

Au cœur du réacteur

C'est une forme de remise en question identitaire que traverse le Paris Saint-Germain ces dernières semaines, Christophe Galtier cherchant à ajouter de nouvelles cordes tactiques à son arc. Face à la pénurie de défenseurs centraux, le technicien a fait part à plusieurs reprises de sesautour du système de jeu déployé par ses hommes à chaque sortie. Jusqu'au Classique, et ce choix de n'aligner que deux défenseurs axiaux pour trois hommes dans l'entrejeu . Une décision en grande partie dictée par les blessures de Presnel Kimpembe (puis Danilo en cours de rencontre) et la suspension de Sergio Ramos, mais qui a également eu le mérite d'apporter davantage de maîtrise aux champions de France. Avec un homme dans le costume du grand gagnant de cette révolution : Fabián Ruiz.Lancé pour la première fois dans le grand bain contre le Stade brestois, le milieu de terrain espagnol a depuis enchaîné cinq titularisations en Ligue 1. Arrivé tardivement après une préparation tronquée , Ruiz monte sérieusement en puissance au sein de ce trio. Convaincant notamment après le repos face à l'OM, il a rayonné à Ajaccio avec 118 ballons touchés dont 11 récupérés et 9 duels remportés sur 12, en 83 minutes passées sur le pré., pouvait se féliciter Christophe Galtier après la rencontre.Le top départ d'une très belle histoire pour le gaucher, sous ses…