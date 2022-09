Fabian Ruiz-Carlos Soler : un duo dans l'expectative

Le Paris Saint-Germain a clôturé un mercato relativement "soft", en enrôlant Fabián Ruiz et Carlos Soler. Deux recrues au CV bien rempli, donnant pourtant une drôle d'impression : ces transferts auraient été encore plus clinquants un an ou deux ans auparavant. Car depuis, les deux Espagnols débarquent aujourd'hui avec un statut d'éternels espoirs.

FC Nantes Paris Saint-Germain 03/09/2022 à 21:00 Ligue 1 Diffusion sur

Fabián Ruiz : lumière affaiblie

En signant Fabián Ruiz (26 ans) et Carlos Soler (25 ans), le PSG s'est prémuni de certaines mauvaises surprises. Engagé dans une cadence de feu , mêlant joutes domestiques, européennes et, en arrière-plan, une Coupe du monde hivernale, le club de la capitale a ainsi respecté le cahier des charges en doublant ses postes. Pourtant, au-delà des prérogatives liées à la gestion de groupe (26 départs cet été), ces arrivées interrogent sur le rendement et la plus-value sportive potentiellement apportée par les deux Ibériques. Performants plusieurs saisons durant, le duo de milieux de terrain semble désormais stagner.Afin de pallier le transfert de Leandro Paredes à la Juventus, Fabián Ruiz a naturellement été élu, fort d'une polyvalence caractéristique dans l'entrejeu. Des responsabilités multiples, dans son association prévue avec Marco Verratti, soutenues par la puissance de Renato Sanches et l'apport de Vitinha dans la rotation. Possiblement installé en relayeur, dans le 4-3-3 que cherche à travailler Christophe Galtier (en plus du 3-4-3 dévoilé en début de saison), le Sévillan tentera, à ce titre, de retrouver cet allant offensif solide, exposé durant deux saisons à Naples. Il faut dire que sur ses quatre années disputées en Campanie, l'élégant créateur n'aura démontré ses pleines capacités qu'au cours des exercices 2019-2020 et 2020-2021.… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com