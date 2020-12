Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client

F1 : Mick Schumacher débutera chez Haas, Russell remplace Hamilton pour un weekend par Pierre Sarniguet (iDalgo) Mick Schumacher, fils du septuple champion du monde Michael Schumacher, fera ses débuts en Formule 1 avec l'écurie Haas en 2021. A 21 ans, il franchira le dernier pallier qui le séparait de l'élite mondiale du sport automobile, lui qui est en lice pour être champion du monde en Formule 2 cette année. Neuf ans après le dernier Grand Prix de son père (Brésil 2012), Mick Schumacher sera présent dans un baquet de F1 au côté d'un autre rookie, Nikita Mazepin, un russe lui aussi âgé de 21 ans et champion du monde F3 en 2018. Ces deux pilotes feront donc leurs débuts en Australie en mars prochain. Dans un temps plus proche, George Russell, habituel pilote chez Williams, va lui avoir les honneurs de remplacer Lewis Hamilton forfait pour le Grand Prix de Sakhir ce weekend après un test positif à la Covid-19. Le Britannique issu de la filière Mercedes va donc passer avec l'écurie n°1 mondiale le temps d'un weekend ou peut-être même deux car pour retrouver son baquet, Hamilton devra rester en isolement jusqu'au 10 décembre avant de présenter un test négatif. Enfin, pour clore ce jeu des chaises musicales, on notera le remplacement de Romain Grosjean chez Haas par le pilote réserve de l'écurie Pietro Fittipaldi qui fera ses grands débuts en F1 à 26 ans. Le pilote Français vient lui de quitter l'hôpital 48 heures après son terrible accident. Il espère à présent retrouver sa place pour le dernier Grand Prix de l'année à Abou Dabi qui sera son dernier rendez-vous en carrière au volant d'une Formule 1.