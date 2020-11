Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client

F1 : Hamilton est insatiable Reuters • 28/11/2020 à 16:40 Temps de lecture: 1 min







F1 : Hamilton est insatiable par Pierre Sarniguet (iDalgo) Lewis Hamilton a décroché sa 98e pole position en carrière au terme d'une séance de qualification menée d'une main de maître. En battant en Q2, puis en Q3 le record absolu du circuit de Sakhir à Bahreïn, le septuple champion du monde n'a laissé aucune chance à ses adversaires. Ce matin pourtant, Verstappen avait laissé planer le doute en étant le plus rapide lors de la troisième séance d'essais libres mais au final, le Hollandais doit se contenter de la seconde ligne d'où il partira en compagnie de son coéquipier chez Red Bull, Alex Albon. En première ligne, Hamilton retrouvera lui son collègue Bottas pour former la 75e première ligne 100% Mercedes dans l'histoire de la F1. Côté Français, Ocon est le mieux placé sur la grille avec une 7e place, juste devant Gasly. Grosjean est lui au fond de la classe avec sa Haas (19e). Demain, les pilotes prendront le départ de la course à 15H10 dans la nuit de Bahreïn.