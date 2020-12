Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client

Everton reprend sa marche en avant en dominant Chelsea Reuters • 12/12/2020 à 23:36







Everton reprend sa marche en avant en dominant Chelsea par Léo De Garrigues (iDalgo) Pour le compte de la 12e journée de Premier League, Everton s'est imposé face à Chelsea (1-0) dans un choc du haut de tableau. Les Toffees ont marqué dès la 22e minute grâce à un penalty transformé par Gylfi Sigurðsson. Quatre français étaient titulaires au coup d'envoi : Abdoulaye Doucouré pour Everton et Olivier Giroud, Ngolo Kanté et Kurt Zouma pour Chelsea. Les hommes de Carlo Ancelotti glanent un succès précieux après deux matchs consécutifs sans victoire et se replacent au 7e rang. Chelsea manque l'occasion de prendre provisoirement la tête du championnat et reste 3e à deux points de Tottenham et Liverpool.