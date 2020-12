Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client

Everton concède un nul à Burnley avant de recevoir Chelsea. Reuters • 05/12/2020 à 17:25







Everton concède un nul à Burnley avant de recevoir Chelsea. par Hugo Peres (iDalgo) Pour le compte de la 11e journée de Premier League, Everton neuvième au classement avant le match se déplaçait à Burnley, avant dernier de Premier League. Les hommes de Carlo Ancelotti tenaient à cœur de rapporter les 3 points de Burnley après avoir perdu à domicile contre Leeds la semaine dernière. Malgré leurs ambitions, ce sont bien les joueurs de Burnley qui prennent l'avantage dès la troisième minute par le biais de leur milieu de terrain irlandais, Robert Brady. Everton parvient à réagir juste avant la fin de la première période, à la 45+3e avec un but de leur attaquant phare, Dominic Calvert-Lewin. Au cours d'une deuxième période partagée, aucune des deux équipes n'arrivera à prendre l'avantage sur l'autre. Burnley et Everton finissent ce match dos à dos sur le score de 1 partout. Everton monte provisoirement à la huitième place du championnat avant de recevoir Chelsea. Et Burnley reste scotché à cette 19e place avant de se déplacer encore une fois chez les Gunners.