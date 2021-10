Evergrande, le rêve chinois était un peu trop beau

Le plus grand groupe immobilier de Chine accuse une dette équivalente à 260 milliards d'euros et menace de faire vaciller toute l'économie nationale. Quel lien avec le football ? Le proprio Xu Jiayin s'était payé le club de football de Canton, en 2010. Huit titres de champion national, deux Ligues des champions asiatiques en une décennie, et bientôt le néant ? Dans l'ombre, Pékin n'a pas forcément intérêt à laisser mourir le soldat Guangzhou FC...

China is building the world's largest football stadium. The Guangzhou #Evergrande FC's new US$1.7 billion home will seat up to 100,000 people pic.twitter.com/6XX6Umdk8g -- South China Morning Post (@SCMPNews) April 23, 2020

Leévoque un chantier démesuré quasiment à l'arrêt, avec seulementprésents sur site. On est fin septembre, et le Guangzhou Football Stadium a mauvaise mine : à moitié construit, et peut être voué à ne jamais être achevé. Pensé avec un design ultra moderne en forme de lotus, le futur - ou ex-futur - stade de football du Guangzhou FC devait dépasser la capacité du Camp Nou avec ses 100 000 places et toutes ses activités périphériques de loisirs, cinémas, restaurants ou encore boîtes de nuit. La livraison initialement prévue ? Fin 2022. La livraison effective ? Tout dépendra de l'évolution des déboires de la maison mère Evergrande, propriété de l'homme d'affaires Xu Jiayin, et propriétaire du Guangzhou FC.Autant le dire tout de go : pour le plus grand groupe immobilier de Chine, l'avenir de son club de football est le cadet des soucis. Avec une dette estimée à 260 milliards d'euros, près de 800 chantiers à l'arrêt et des millions de Chinois en colère qui manifestent régulièrement pour savoir si l'appartement qu'ils ont acheté sur plans va bien être terminé, Evergrande va déterminer une partie de l'avenir économique du pays-continent. Pour s'en rendre compte, il faut imaginer une dette équivalente à deux points de PIB et considérer son leadership dans un secteur économique qui représente 30% de l'activité économique chinoise, si l'on additionne Lire la suite de l'article sur SoFoot.com