Evan Fournier à New York: un contrat de 78 millions de dollars et des rêves plein la tête

Evan Fournier fait désormais partie des basketteurs français les mieux payés de la NBA. crédit photo : Capture d’écran Instagram @evanfournier10

Le sportif a défrayé la chronique à l’été 2021 en signant un contrat de 78 millions de dollars avec les Knicks de New York. Evan Fournier, 29 ans, fait désormais partie des basketteurs français les mieux payés de la NBA. Portrait de ce Français haut en couleur.

Un contrat à 78 millions

Ce n’est pas le plus gros contrat de l’histoire du sport, mais un début plus qu’encourageant pour un jeune prodige du ballon rond. L’arrière Evan Fournier est à ce jour l’un des basketteurs français les mieux payés de la NBA depuis l’été 2021 avec un contrat de 4 ans au sein des New York Knicks. 7 8 millions de dollars , soit 19,5 millions par an.

Un contrat à la hauteur des performances du basketteur du Val-de-Marne, âgé de 29 ans. Le sportif s’est illustré de 2014 à 2021 avec les Magic d’Orlando où il tourne régulièrement autour des 15 points par match. La saison 2020/2021 sera d’ailleurs celle de la consécration puisqu’il atteint les 19 points par match en moyenne selon les statistiques de la NBA.

Evan Fournier: un gestionnaire avisé

Né le 29 octobre 1992 à Saint-Maurice dans le Val-de-Marne, le Francilien s’est vite imposé comme l’un des grands joueurs de sa génération aux postes d’arrière et d’ailier. Fils de deux parents judokas, eux-mêmes sportifs de haut niveau, le basketteur semble avoir la culture de l’effort dans le sang et être très sûr de lui.

Il confiera d’ailleurs, bien plus tard, à la chaîne BeIn Sports avoir 5 rêves qu’il compte bien atteindre: être champion NBA, être champion olympique, être champion d’Europe, être all-star et jouer à New York. Des objectifs déjà en partie atteints. Loin d’être frivole, Evan Fournier est un gestionnaire affirmé et confie depuis près de dix ans la gestion de sa fortune au family office Elite Patrimoine, installé à Toulouse et à Bordeaux, chargé de piloter les investissements de nombreuses stars du basket et du handball français.

Un sportif au verbe haut

Le basketteur n’est pas connu pour avoir sa langue dans sa poche. Malgré une saison en demi-teinte avec les Knicks avec lesquels il est encore lié 3 ans, il n’hésite pas sur les réseaux sociaux à faire une déclaration d’amour à l’Olympiakos, en Grèce, le seul club européen pour lequel il aimerait jouer s’il devait revenir en Europe.

Dernière polémique en date, le coup de colère début 2022 contre… les JO de 2024. Ou plutôt la salle choisie pour le déroulement des épreuves de basket. Le Comité d’organisation des Jeux olympiques a sélectionné le hall 6 du Parc des expositions de la Porte de Versailles à Paris. Cette décision suscite le mécontentement de nombreux professionnels, dont Fournier. Ce dernier s’insurge sur les réseaux sociaux : “Comment peut-on accepter de voir le basket, le sport co le plus populaire aux JO, être envoyé dans le parc expo? […] On ne peut pas laisser passer ça!” Le joueur aurait, comme beaucoup, préféré montrer aux yeux du monde tout son talent au sein de l’Arena 2, encore en construction mais qui devrait tout prochainement sortir de terre. Espérons que cette décision n’ait aucune conséquence sur le jeu du médaillé d’argent olympique de Tokyo 2021. Objectif pour 2024: l’or à tout prix.

A lire aussi:

Quel est le salaire d’un skipper professionnel?