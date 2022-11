Eusébio et sa conquête de l'Amérique

Reconnu aujourd'hui comme l'une des plus grandes légendes que le football ait connues, Eusébio a rayonné en Europe avec Benfica et dans le monde entier avec la Selecção. Ce que l'on connaît moins de lui, c'est la fin de sa carrière, passée entre Toronto, Boston et Monterrey. Récit d'une romance américaine portée par le dernier roi du Portugal.

Roi du Portugal... et de Boston

Bien avant que les studios d'Hollywood ne produisent, une vraie panthère noire –en portugais – avait déjà affolé les projecteurs américains : le roi Eusébio, comme il est coutume de l'appeler au Portugal. En 1975, il quitte Benfica après plus d'une décennie de gloire, empilant trophées nationaux, internationaux et un Ballon d'or acquis dix ans plus tôt. Eusébio doit en effet attendre la Révolution des Œillets, survenue le 25 avril 1974 et mettant fin à la dictature salazariste, pour quitter Benfica. Une dictature qui l'avait jusque-là empêché de briller pour un quelconque club étranger . À l'âge de 33 ans, son choix se porte loin de l'Europe, à l'autre bout de l'Atlantique. Une rivalité avec Pelé, un titre remporté pour des Croates, un record historique et maintes blessures l'y attendent. En Amérique, Eusébio a rendez-vous avec l'histoire, mais surtout avec l'inattendu.En 1975, le roi Pelé fait figure de précurseur lorsqu'il rejoint la NASL, le championnat se disputant à l'époque entre clubs étatsuniens et canadiens, en signant avec le New York Cosmos. Son homologue portugais préfère s'exiler un peu plus au nord. C'est d'abord avec la franchise nouvellement créée des Rhode Island Oceaneers qu'il s'engage. Sa première aventure américaine est très brève, et un autre défi l'attend quelques kilomètres encore plus au nord, alors qu'il est courtisé par les Boston Minutemen. Malgré des prestations moyennes et des absences répétées à cause de blessures, l'engouement des fans de Boston est réel, match après match. En fin de saison, Eusébio et son compatriote André Simões peuvent surtout marquer l'histoire de leur club. Lors du match pour le titre national contre le NY Cosmos de Pelé, la Panthère noire n'y manque pas. Dans un stade de 14 000 places rempli de 20 000 spectateurs, Eusébio marque d'un coup franc le but offrant aux Minutemen le titre de champions. Par la même occasion, Eusébio décroche le titre de, scandé par les fans du club. Son passage de quelques mois dans le club est si marquant qu'en 1992, Benfica envoie une statue Lire la suite de l'article sur SoFoot.com