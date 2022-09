EuroBasket: qui sont les stars du basketball français?

EuroBasket: qui sont les nouvelles stars du basketball français? crédit photo : Capture d’écran @ equipedefrancebasket

L’EuroBasket bat son plein jusqu’au 18 septembre sur les 5 sites de la compétition (Allemagne, Italie, Tchéquie et Géorgie). Pour tenter de décrocher le titre de meilleure équipe de basket d’Europe, la France peut compter sur d’excellents joueurs. Ils viennent de s’illustrer en quart de finale face à l’Italie, se qualifiant ainsi pour les demi-finales. Parmi eux, figurent les stars de l’équipe: Evan Fournier (le capitaine) et Rudy Gobert (le vice-capitaine). Tous deux évoluent en NBA depuis plusieurs années, avec des contrats de plusieurs millions de dollars.

Qui est Rudy Gobert, la nouvelle étoile du Minesotta?

Rudy Gobert est l’actuel pivot et vice-capitaine de l’équipe de France de basket. Mais il fait également partie de l’équipe Timberwolves du Minnesota. Âgé de 30 ans, il évolue depuis 9 ans en NBA. Il a débuté dans l’équipe des Utah Jazz avant d’être transféré en juillet 2022. Avec à la clé, un contrat de 205 millions de dollars .

Pourtant rien ne prédestinait ce joueur originaire de Saint-Quentin (Aisne) à devenir l’un des meilleurs joueurs de sa génération. En effet, il commence le basket à 12 ans. C’est un âge tardif comparé à d’autres joueurs (Evan Fournier par exemple faisait déjà partis des meilleurs joueurs à 12 ans).

Il a toutefois rapidement fait ses preuves et a montré son envie d’aller plus loin que le simple basket amateur. A 13 ans, il est repéré et intègre le pôle espoir d‘Amiens. L’année suivante, il postule à l’Insep (L’Institut national du sport, de l’expertise et de la performance où Tony Parker a étudié) mais sa candidature est rejetée.

Tout change lorsque l’académie de Chollet décèle son potentiel et lui offre une chance de se démarquer. Rudy Gobert a su saisir l’opportunité. Après une dizaine d’années de carrière, il fait désormais partie des joueurs les plus en vue de la NBA. Il a été désigné «NBA Defensive Player of the Year» («défenseur de l’année») en 2018, 2019 et 2021. Le contrat signé avec les Timberwolves du Minnesota fait de lui le sportif français le mieux payé. Une reconnaissance amplement méritée après tant d’années d’effort.

Malgré le succès, le joueur français reste humble et souhaite être un modèle pour les plus jeunes. Il a ainsi créé en 2014, la RudysKidsFondation. Cette association caritative aide les enfants défavorisés en France et aux Etats-Unis. Une chose est sûre, il n’a pas fini de faire parler de lui.

Evan Fournier: le nouveau capitaine de l’équipe de France de basket

Le joueur de 29 ans a un parcours est assez linéaire. Il commence le basket à 7 ans, puis il intègre le pôle espoir d’Ile-de-France à 12 ans et l’Insep à 15 ans. Il effectue sa première «draft» (compétition de recrutement des joueurs) à la NBA en 2012 lors de laquelle il intègre l’équipe des Nuggets de Denver. Il y signe un premier contrat de 3,5 millions de dollars pour 3 ans. Désormais,

il joue avec les Knicks de New York. Le montant de ce contrat signé en 2021 s’élève à 78 millions de dollars .

Cette année, l’arrière des New York Knicks s’est trouvé projeté sur le devant de la scène du basket français. Après le forfait de Nicolas Batum, il a été nommé capitaine de l’Equipe de France.

«Je suis très clairement un leader d‘équipe, j’ai un certain poids car je suis l’un des plus capés, mais ça s’arrête là. C’est juste une question de personnalité et d’expérience» avait réagi Evan Fournier lors de sa nomination. L’EuroBasket est la première compétition qu’il dispute dans ses nouvelles fonctions. Il entend bien transformer ce coup d’essai en coup de maître, et remporter la coupe européenne. Avant, pourquoi pas, une médaille d’or aux Jeux Olympiques de Paris en 2024.

Vincent Poirier, Nando de Colo, Andrew Albicy… Les autres stars de l’équipe L’équipe de France de basket peut également compter sur d’excellents joueurs qui ont (pour la plupart) évolué à la NBA au cours de leur carrière. Par exemple, Vincent Poirer a joué pour les Celtics de Boston, les Red Claws du Maine ou encore les Thunder d‘Oklahoma City. Depuis avril 2021, il s’est engagé pour 3 saisons avec le Real Madrid. De même, Nando de Colo a une carrière étoffée en NBA. Il a notamment joué avec les Spurs de San Antonio pour 2,8 millions de dollars , aux côtés de Tony Parker et Boris Diaw. Quant à l’international français Andrew Albicy, il occupe actuellement le poste de meneur au sein du CB Gran Canaria. Ce club fait partie de la Liga ACB, qui est le plus haut niveau du championnat espagnol.

