Euro : qui seront les nouveaux supporters "sympas " ?

Incapable de sortir d'un groupe de qualification dominé par la Suisse et le Danemark, puis éliminée en demi-finales de barrages de Ligue des nations par la Slovaquie, l'Irlande a privé ses supporters d'un nouvel Euro après une édition 2016 restée dans les mémoires. Pire, aucun match cet été ne se déroulera finalement sur le sol irlandais. Résultat, la Green Army se cherche un successeur pour le titre de supporters les plus cool d'Europe.

Irish fans help cyclist through the crowd in France Euro 2016. So this is how they filmed ET ?? #euro2016 pic.twitter.com/2V6ftVY68e -- The Football Junkie (@thefootballjunk) June 17, 2016

Les redoublants : Russes et Anglais

De Paris à Bordeaux en passant par Lille et Lyon, les Irlandais avaient su multiplier les faits d'armes il y a cinq ans pour venir concurrencer les Islandais et leur clapping ou encore les Nord-Irlandais et leurpour rafler le titre de supporters les plus cool de l'Euro. La police française leur demande de rentrer chez eux ? Ils inventent un chant en son honneur. Une femme et son bébé se retrouvent dans le même wagon de métro qu'eux ? Ils improvisent une berceuse. Ils abîment le toit d'une voiture ? Ils sont des dizaines à glisser des billets par la fenêtre pour dédommager son propriétaire. Un cycliste tente de traverser la foule ? Ils lui font rejouer E.T. avec les moyens du bord.En 2021, dans ce vaste bazar qu'est cet Euro paneuropéen, on a du mal à comprendre où seront les supporters, où ils pourront aller, et combien ils y seront. Reste qu'il y en aura, et que la nouvelle coqueluche de l'Europe du foot se trouve parmi eux. Revue d'effectifs.En voilà qui auront à cœur de se racheter une réputation lors de cette édition de l'Euro. Parce que leur participation à l'Euro 2016 n'a pas été oubliée, mais pas pour la même raison que la. Il suffit d'aller demander aux commerçants marseillais qui ont toujours bien en mémoire les violents affrontements entre Russes et Anglais le 11 juin 2016. Pas de foot Lire la suite de l'article sur SoFoot.com