Euro: les Bleus retrouvent Benzema, 2.000 jours plus tard

L'attaquant des Bleus Karim Benzema à son arrivée à Clairefontaine, le 26 mai 2021 ( AFP / FRANCK FIFE )

Après la réconciliation, les retrouvailles: 2.058 jours après sa dernière venue, Karim Benzema a remis les pieds mercredi à Clairefontaine pour lancer la préparation des Bleus de Didier Deschamps pour l'Euro et reprendre le fil de son histoire tricolore.

Clin d'œil et pouce levé en direction des quelques supporters présents, l'attaquant du Real Madrid a franchi les portes du camp de base des Yvelines vers 12h15, parmi les tout premiers de l'effectif à répondre à la convocation du sélectionneur, a constaté un photographe de l'AFP.

Corentin Tolisso, milieu du Bayern Munich, avait ouvert le bal peu avant midi, vite rejoint par le défenseur d'Everton Lucas Digne, autre international arrivé avant le rendez-fixé fixé à 13h.

Le capitaine Hugo Lloris est lui aussi arrivé à bon port, comme ses copains champions du monde Raphaël Varane, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé ou encore Presnel Kimpembe. Le néophyte Jules Koundé, brillant élément de la génération Espoirs propulsé à 22 ans chez les Bleus, a aussi rallié la vingtaine de joueurs attendus mercredi.

Derrière son masque au liseré bleu-blanc-rouge, Benzema a pu mesurer le chemin parcouru depuis son dernier passage au Château. Depuis ce 7 octobre 2015, veille de son dernier match avec les Bleus contre l'Arménie à Nice (4-0), plus d'une demi-décennie s'est écoulée sans que l'avant-centre ne puisse porter à nouveau les couleurs de son pays.

- "Aucune appréhension" pour Benzema -

En cause, l'affaire de la "sextape" dont a été victime son coéquipier en sélection Mathieu Valbuena, prélude à une mise à l'écart internationale, par choix du sélectionneur, puis à une mise en examen pour "complicité de tentative de chantage".

Le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps annonce la sélection de Karim Benzema pour l'Euro, le 18 mai 2021 sur le plateau de TF1 à Boulogne-Billancourt ( POOL / FRANCK FIFE )

Mais contre toute attente, Deschamps n'a finalement pas attendu le dénouement judiciaire de l'affaire, jugée en octobre, pour rappeler "KB9". Cette convocation dans la liste des 26 joueurs appelés pour l'Euro (11 juin-11 juillet), le sélectionneur l'a longuement mûrie, après un tête-à-tête déterminant avec l'attaquant de 33 ans.

Le revoilà donc cinq ans et sept mois plus tard, aux côtés de joueurs qu'il n'a jamais fréquentés au quotidien comme Ousmane Dembélé ou Kylian Mbappé, avec une étoile de plus brodée sur son survêtement officiel, et bientôt un inhabituel N.19 sur le dos.

"J'ai la chance de jouer avec Raphaël Varane à Madrid et il m'a dit que tout le monde m'attendait, que tout le monde était content. Je n'ai aucune appréhension sur mon intégration, je suis sûr que ça va super bien se passer", a anticipé le buteur aux 81 sélections (27 buts) dans un entretien accordé à L'Equipe.

Son retour éclipse les autres enjeux du rendez-vous fixé de longue date par l'encadrement des Bleus: ce 26 mai donne le "top départ" officiel de la préparation pour l'Euro, une période très resserrée de vingt jours avant l'entrée en lice à Munich contre l'Allemagne le 15 juin, dans un groupe F ultra relevé avec aussi le Portugal et la Hongrie.

- Quatre retardataires -

Ces retrouvailles feraient presque oublier que les champions du monde et vice-champions d'Europe en titre devront, comme depuis le début de saison, s'adapter à une situation sanitaire complexe, avec une bulle sanitaire enveloppant une délégation privée de quasiment tout contact avec l'extérieur.

Le milieu des Bleus Corentin Tolisso arrive à Clairefontaine, le 26 mai 2021 ( AFP / FRANCK FIFE )

Dans la soirée, après les traditionnels examens médicaux de routine, l'encadrement aura déjà quelques informations sur l'état physique des troupes, éreintées par une saison condensée par la pandémie de Covid-19.

Il pourra alors jeter un œil attentif à la finale de la Ligue Europa, en espérant que Paul Pogba, qui la dispute avec Manchester United contre Villarreal à Gdansk (Pologne), échappe aux pépins physiques de dernière minute.

Le Mancunien sera ensuite le 23e homme à rejoindre le groupe France, en attendant les trois derniers retardataires, engagés avec Chelsea en finale de Ligue des champions samedi: Kurt Zouma, N'Golo Kanté et Olivier Giroud.

Contrairement à 2018, Deschamps n'a cette fois pas sollicité de réservistes, ces joueurs prêts à rejoindre le groupe en cas forfait. Le sélectionneur doit envoyer à l'UEFA le 1er juin au plus tard sa liste élargie de 26 joueurs. Ensuite, il pourra procéder à des changements jusqu'à la veille du premier match contre l'Allemagne si un Bleu venait à être blessé ou positif au Covid.

"DD" a déjà fait savoir qu'il pourrait convoquer des Espoirs au pied levé, puisque l'Euro de leur catégorie s'achève le 6 juin. "Ça sera une possibilité à l'issue de notre compétition puisque les A n'auront pas débuté la leur. Didier fera ses choix", a confirmé mercredi Sylvain Ripoll, le sélectionneur des moins de 21 ans.

