Euro handball : des Bleues solides face au Danemark font le plein Reuters • 08/12/2020 à 22:42 Temps de lecture: 1 min







Euro handball : des Bleues solides face au Danemark font le plein par Pierre Sarniguet (iDalgo) L'Equipe de France a fait le plein de points et de confiance avant d'entamer le tour principal de cet Euro. La victoire contre le pays hôte, le Danemark, 23/20 a été convaincante sur le plan défensif mais aussi sur le plan offensif. Si la gardienne Danoise a tenu en échec Lacrabère et consorts (12/11 à la pause), c'est surtout Amandine Leynaud qui a dégoûté ses adversaires avec 13 arrêts durant cette partie. En seconde période, les Bleues ont fait le break grâce aux buts de Kanor qui permet à l'Equipe de France de terminer première de ce groupe A et ainsi d'avoir 4 points avant de débuter le tour principal. Le prochain rendez-vous sera pour vendredi avec un affrontement contre la Russie.