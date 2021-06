Euro: France-Allemagne, un sommet d'entrée pour atteindre l'Everest

Combo réalisé le 13 juin 2021 avec une photo de Thomas Müller à Leverkusen le 8 juin 2018 et une autre de Kylian Mbappé à Solna le 5 septembre 2020 ( AFP / Patrik STOLLARZJonathan NACKSTRAND )

Les Bleus et leur attaque de feu débutent l'Euro d'emblée par un sommet, mardi (21h00) à Munich devant 14.000 spectateurs et une équipe d'Allemagne revancharde, également dans le peloton des favoris comptant détrôner le Portugal, dernier épouvantail du très relevé groupe F.

Dans d'autres circonstances, l'entrée en lice du champion d'Europe en titre portugais, mardi à 18h00 contre la Hongrie, de surcroît dans un stade comble à Budapest, aurait attiré la lumière. Mais la rencontre sera vite éclipsée par l'alléchant France-Allemagne.

Ce choc de titans oppose les champions du monde 2018 et leurs prédécesseurs de 2014, éjectés dès le premier tour du dernier Mondial mais semble-t-il requinqués par le retour des anciens Thomas Müller et Mats Hummels et par une préparation réussie.

Le gardien Manuel Neuer refuse d'ailleurs de croire qu'une victoire allemande serait une surprise: "Nous arrivons la tête haute, et nous ne nous voyons pas comme des outsiders, nous voulons absolument gagner ce match à Munich, chez nous".

- Fans "gonflés à bloc" -

Côté français, entre 2.000 à 2.500 supporters sont attendus mardi à l'Allianz-Arena. Parmi eux figure un important contingent issu du groupe "Les Irrésistibles français", arrivé dans la matinée après un voyage nocture en car depuis le Stade de France.

"Maintenant, c'est parti, l'ambiance est au rendez-vous, on va mettre le feu en Allemagne et revenir avec la victoire !", a promis Corentin auprès de l'AFP. "On est +chaud patate+, motivés, gonflés à bloc pour ce soir", a également lancé Julien, un autre fan.

Avant le coup d'envoi, les Bleus ont prévu de s'agenouiller en signe de protestation contre le racisme notamment, une initiative qui a fait grincer des dents du côté de la droite et de l'extrême droite en France.

Côté foot, France-Allemagne ranime toujours les souvenirs douloureux de Séville-82 et Guadalajara-86, mais les Français ont su renverser la vapeur depuis le quart du Mondial-2014 gagné 1-0 par la Mannschaft: deux matches nuls et trois victoires tricolores ont suivi, dont celle en demi-finale de l'Euro-2016 (2-0).

Antoine Griezmann, héros tricolore ce jour-là avec un doublé, sera opérationnel après avoir soigné ces derniers jours un mollet douloureux. Le trio d'attaque qu'il forme avec Kylian Mbappé et Karim Benzema, touché à une cuisse la semaine passée mais également remis sur pied, porte les espoirs français.

De quoi susciter beaucoup d'attente avant ce "sommet franco-allemand", comme le titre le quotidien Le Parisien. L'Equipe, de son côté, souligne un duel "brûlant, tout de suite", qui ne "sera pas la réponse à tout" mais sera "le début de tout" pour les Bleus.

Et en Allemagne, le quotidien Bild s'adresse au sélectionneur Joachim Löw, en lui demandant "un nouveau conte d'été" après le Mondial-2014. "+Jogi+, montre au monde, pour ton dernier tournoi, que tu y arrives encore", s'exclame le journal.

Le "sommet" sera aussi celui des retrouvailles, entre les Français du Bayern Munich - Benjamin Pavard et Lucas Hernandez en tête - et leurs coéquipiers allemands en club, que ce soit Neuer, Serge Gnabry, Joshua Kimmich ou encore Thomas Müller, rappelé par Löw après une longue mise à l'écart.

- Stade plein à Budapest -

Le défenseur allemand Antonio Rüdiger a fait monter la température en appelant ses équipiers à jouer "sale, pas toujours gentil, gentil", quitte à "envoyer un message... et tôt" dans le match.

"Dans les matches de très haut niveau, évidemment, c'est la technique qui fait la différence, mais il y a toujours un engagement total des deux équipes", a esquivé Didier Deschamps qui, en cas de victoire finale le 11 juillet à Londres, deviendrait le premier à avoir fait le doublé Mondial-Euro comme joueur puis comme sélectionneur.

Les Français doivent terminer dans les deux premiers du groupe F pour être certains d'accéder aux huitièmes de finale. La troisième place peut aussi être qualificative, en fonction de leurs performances.

Les sésames seront quoi qu'il arrive disputés dans ce "groupe de la mort" où figure également le Portugal de Cristiano Ronaldo, champion d'Europe en titre.

La défense de son trône débute par un déplacement en Hongrie, sans le défenseur Joao Cancelo positif au Covid-19 et face à des Magyars portés par leur public.

Avec ses 68.000 places, la Puskas Arena de Budapest est la seule enceinte de l'Euro, organisé dans 11 stades à travers 11 pays, à ne pas appliquer de jauge de spectateurs en ces temps de crise sanitaire.

Il s'agira du premier match international avec 100% de public en Europe depuis mars 2020, rencontres de clubs et sélections confondues, a confirmé l'UEFA.

