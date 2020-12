Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client

Euro féminin de handball : une victoire étriquée pour débuter Reuters • 04/12/2020 à 20:17







Euro féminin de handball : une victoire étriquée pour débuter par Pierre Sarniguet (iDalgo) L'Equipe de France féminine de handball débutait aujourd'hui la compétition dans le championnat d'Europe face au Monténégro. Malmenée durant une bonne partie de la rencontre, la France a réussi à prendre le dessus dans les ultimes minutes. Cette victoire 24/23 des tenantes du titre en 2018 met l'équipe sur les bons rails dans cet Euro disputé au Danemark que les Bleues affronteront lors du troisième match de cette poule A. Auparavant, il faudra croiser le fer avec la Slovénie dimanche après-midi en espérant ne pas attendre la 52e minute de jeu pour que les françaises prennent le devant au score.