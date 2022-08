Euro de natation: Popovici se retire de la finale du 400 m nage libre

Le jeune nageur roumain David Popovici après sa victoire en finale du 200 m nage libre des championnats d'Europe, le 15 août 2022 à Rome ( AFP / Alberto PIZZOLI )

Le Roumain David Popovici, qui s'était qualifié pour la finale du 400 m nage libre des Championnats d'Europe mercredi à Rome, a finalement déclaré forfait.

Sans repères sur cette distance, Popovici, qui a remporté le 100 m et le 200 m cette semaine, avait obtenu le quatrième meilleur temps des séries en 3 min 47 sec 99. Mais son nom a été retiré de la liste des engagés en finale. Le Norvégien Henrik Christiansen a été repêché.

Après sa victoire en finale du 200 m lundi, le Roumain de 17 ans avait expliqué n'avoir nagé le 400 m que "trois fois dans (sa) vie". "Mais c'est un bon endroit pour commencer et voir si je suis bon ou pas", avait-il estimé.

Popovici s'est révélé à Rome comme la nouvelle star de la natation mondiale en battant le record du monde du 100 m nage libre avant de se rapprocher de celui du 200 m.

Son programme estival a été particulièrement chargé avec les Mondiaux de Budapest en juin puis l'Euro junior chez lui à Bucarest en juillet avant l'Euro senior cette semaine à Rome. Il doit s'envoler dans les jours qui viennent pour Lima, au Pérou, afin de disputer les Mondiaux juniors.

Le Français Joris Bouchaut, spécialiste des longues distances, disputera lui la finale du 400 m, qui aura lieu mercredi à 18h53. Il s'est qualifié avec le septième temps des series.

Au lendemain de sa médaille de bronze sur 1.500 m, le premier podium international de sa carrière, Damien Joly en revanche n'a pas réussi à se qualifier.

Les deux relais 4x100 m quatre nages féminin et masculin se sont eux qualifiés pour leurs finales respectives.

En soirée, outre Bouchaut et les relais, Maxime Grousset au 50 m nage libre et Yohann Ndoye Brouard et Mewen Tomac au 100 m dos tenteront de décrocher un podium.