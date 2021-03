Euro d'athlétisme en salle: Mayer et Belocian, deux Bleus en or

Kevin Mayer médaillé d'or de l'heptathlon aux Championnats d'Europe d'athlétisme en salle à Torun, le 7 mars 2021 ( AFP / Sergei GAPON )

Feu d'artifice pour les Bleus. L'équipe de France a quitté la tête haute les Championnats d'Europe d'athlétisme en salle dimanche avec les médailles d'or de Kevin Mayer (heptathlon) et de Wilhem Belocian (60 m haies) ainsi que l'argent de Valentin Lavillenie à la perche.

Au total, les Tricolores repartent de Torun avec un bon bilan (quatre podiums dont deux victoires).

. Mayer en ordre de marche pour Tokyo

Kevin Mayer avait fait de cet Euro une répétition générale en vue des Jeux olympiques de Tokyo. Il a parfaitement rempli son contrat avec un 2e titre européen à l'heptathlon après celui glané à Belgrade en 2017.

Certes, le Français, vainqueur avec un total de 6392 points, n'aura battu ni le record du monde d'Ashton Eaton (6645 points) ni son propre record d'Europe (6479 points) comme il y a quatre ans mais il a fait le plein de confiance et s'est relancé après deux échecs consécutifs dans un grand championnat (Euro-2018, Mondiaux-2019).

Il a notamment vaincu ses appréhensions à la perche, une de ses grandes spécialités mais qui lui avait causé des soucis durant de longs mois. Cette peur de piquer, maladie récurrente chez les perchistes, est bel et bien derrière lui et s'il n'est pas allé plus haut que 5,20 m dimanche, c'est essentiellement en raison de douleurs au dos et au cou. Il a également amélioré son record personnel au lancer du poids en salle (16,32 m).

"Il y avait un truc négatif qui m'arrivait depuis 2018 et que je n'arrivais plus à dépasser. Mais depuis le lancer du poids d'hier, tout revient dans l'ordre. C'est un heptathlon qui n'est pas terrible, je ne vais pas le cacher. Mais je l'ai réussi et les repères que j'ai pris pour les Jeux Olympiques, c'est ce que j'étais venu chercher. J'en bave avec les championnats depuis 2018 et c'est bien de revenir sur la boîte. C'est une étape pour les Jeux et tout le travail que j'ai mis en place avec ma nouvelle équipe commence à payer", a-t-il expliqué.

. Belocian première

Wilhem Belocian lancé vers sa victoire sur 60 m haies des Championnats d'Europe d'athlétisme en salle à Torun, le 7 mars 2021 ( AFP / Sergei GAPON )

A 25 ans, le hurdleur français Wilhem Belocian a enfin ouvert son compteur chez les grands après avoir brillé dans les catégories de jeunes. En l'absence des deux autres cadors continentaux, le Français Pascal Martinot-Lagarde et l'Espagnol Orlando Ortega, tous deux blessés, Belocian, arrivé en Pologne avec le meilleur chrono continental de l'année (7 sec 45) et le 2e au niveau mondial, n'a pas raté le coche sur 60 m haies, s'imposant en 7 sec 42 (nouveau record personnel), à 1/100e du record de France.

Le natif des Abymes en Guadeloupe confirme un potentiel entrevu déjà chez les juniors. En 2014, il avait été sacré champion du monde de cette catégorie d'âge sur 110 m haies à Eugene avec à la clé le record du monde, un chrono qui tient toujours (12 sec 99 sur des haies de 99 cm, au lieu de 1,06 m en seniors).

La Marseillaise pour Wilhem Belocian vainqueur du 60 m haies des Championnats d'Europe d'athlé à Torun, le 7 mars 2021 ( AFP / Sergei GAPON )

Troisième des Championnats d'Europe en salle en 2015 puis de nouveau en bronze à l'Euro en plein air en 2016, il a ensuite connu pas mal de déboires (disqualification sur faux-départ en séries aux Jeux Olympiques de Rio en 2016, succession de blessures, élimination en demi-finales aux Mondiaux de Doha en 2019) avant de revenir à son meilleur niveau en 2020.

"Je suis heureux, a-t-il déclaré. J'étais venu ici pour ça et ce n'est que le début. Après des années de galère, je commence enfin à performer au niveau international et ce n'est pas fini. Ce n'est que la première étape de la saison, maintenant on va se focaliser sur l'été."

. Valentin sauve l'honneur des Lavillenie

Valentin Lavillenie s'offre un tour d'honneur après sa troisième place au saut à la perche à l'Euro d'athlétisme à Torun, le 7 mars 2021 ( AFP / ANDREJ ISAKOVIC )

Son grand frère Renaud forfait sur blessure, Valentin Lavillenie a dignement représenté sa famille avec une médaille d'argent à la perche (5,80 m), derrière l'intouchable Armand Duplantis (6,05). Un premier podium international à 29 ans qui embellit encore un peu plus un hiver marqué par son titre de champion de France, un an et demi après sa finale aux Mondiaux de Doha en 2019.

"Cela dépasse ce que j'avais rêvé, a-t-il réagi. J'ai bien bossé pour aller chercher cette médaille. En plus c'était difficile et c'est ce que j'aime. Les +France+ ont débloqué quelque chose."

kn/bde