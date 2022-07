Euro 2022 : Mais pourquoi les Français se déplacent aussi peu ?

Alors que Rotherham voit déferler une marée orange désormais indissociable des rencontres des Néerlandaises, les supporters français brillent par leur discrétion. À l'heure d'un France-Pays-Bas décisif dans cet Euro 2022, le match des tribunes semble déjà (ou encore une fois) perdu. On passe ce bagage culturel au scanner.

France Pays-Bas 23/07/2022 à 21h Euro 2022 Diffusion sur

Assis devant sa pinte de Barnsley Bitter au comptoir d'un pub de fans de Sheffield United en face de Bramall Lane, Jimmy attend patiemment le coup d'envoi du match entre la Suisse et les Pays-Bas, décisif pour la qualification en quarts de finale.Volontairement, Jimmy a évité les rencontres des, préférant assister à des matchs de nations continentales. Ce dimanche après-midi, il n'est pas déçu : réunis trois heures avant le coup d'envoi sur Devonshire Green, dans le centre-ville de Sheffield, 1500 supporters néerlandais se chauffent comme à leur habitude. Au menu : musique de kermesse, bière et orange à gogo. Le tout dans une ambiance familiale,, confie une mère de famille venue spécialement depuis Zandvoort. Depuis 2017 et l'Euro organisé aux Pays-Bas, leurs rassemblements pré-match sont devenus des rendez-vous immanquables, pour eux, comme pour les locaux., se souviennent Jack et Mary, un couple de Sheffieldiens.